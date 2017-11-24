吸入PM2.5或影响生育

新公布的一项研究结果显示，暴露在充满细颗粒物的空气污染环境下的男性，可能会出现精子变小、形状异常的问题。研究报告提醒，这“可能导致大量夫妻无法生育”。
研究人员在分析了6400多名年龄在15到49岁的台湾男性从2001年到2014年的相关数据后发现，“正常”精子数量下降与暴露于PM2.5污染环境之间存在密切的关联”。
刊登在美国《职业与环境医学杂志》上的该研究论文显示，研究人员分析了男性短期暴露于污染环境下三个月与长期暴露两年对精子产生的影响，发现了这种关联。不过一些专家对这样的结论提出质疑。
研究小组说，在两年时间里，每立方米空气中PM2.5含量增加5微克与正常精子的形状和大小出现约1.29%的“显普下降”之间存在关联。
污染暴露情况是利用美国国家航空航天局的卫星数据对每名参与者的家庭住址进行测算的。研究人员发现，虽然精子的形状出现不正常而且变小，但数量却增加了，可能是一种代偿机制”。
只有在PM2.5污染环境下暴露三个月的人也出现了类似的精子异常状况，而三个月是精子生成并发育成熟的时间。
研究小组强调，这样的关联只是“观测到的”，也就是说，他们不能明确表示空气污染是精子变小的原因。
并未参与这项研究的英国设菲尔德大学男科教授艾伦•佩西说，精子的大小和形状难以评估是众所周知的，而且对不孕不育症的影响目前也不明确。
佩西说：“因此，虽然报告的作者发现了一个有可能值得关注的生物学结果，我并不确定这具有临床上的意义。”在英国开放大学的凯文•麦康韦看来，研究人员没有考虑在内的其他因素有可能是精子发生改变的原因。
他说：“因此，对于精液的异常是否由颗粒物污染或者任何形式的空气污染所致，目前还存在着疑问。即便我仍然年轻，需要担心生育的问题，我也不会把搬家到空气质量更好的地方作为头等大事——不过的确有其他许多健康方面的原因支持我们住在空气更干净的地方。”
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