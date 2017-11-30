美国前总统奥巴马访问中印法三国

美国《华盛顿邮报》网站11月28日发表文章称，美国前总统贝拉克·奥巴马的办公室28日宣布，他已经启程前往中国、印度和法国访问，其间将会见中国国家主席习近平和印度总理纳伦德拉·莫迪。
文章称，仅仅两周前，特朗普总统在北京与习近平举行了首脑会晤，而几天前特朗普的女儿、白宫顾问伊万卡刚刚前往印度的海得拉巴参加了一个全球经济会议。
文章称，奥巴马的三国之行从上海开始，在那里他进行了一些私人会晤并在一个会议上发表了讲话。29日，他将参加在北京举行的会议并会见习近平。
奥巴马办公室在一份新闻稿中说，这位前总统“与习主席在从发展全球经济到应对气候变化等诸多问题上结成了密切的合作伙伴关系，他期待见到习主席”。
文章称，2014年11月，奥巴马和习近平宣布达成一项气候协议，这是几乎全世界所有国家签订的巴黎气候协定的前身。特朗普宣布他的政府打算让美国最早可能在2020年退出该协定，对此奥巴马公开予以批评。
奥巴马30日将在新德里的HT媒体领导人峰会上发表讲话并会见莫迪。他的办公室说，奥巴马将与来自印度各地的约280名年轻领袖一道为奥巴马基金会举办一场市政厅会议式的活动。
奥巴马办公室说：“这场活动将拓展关于如何做一个积极公民和推动积极变化的对话。”
奥巴马周五和周六将在巴黎的一场活动上发表讲话并举行私人会晤。
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