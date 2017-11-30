马杜罗威胁停止向美出口石油：大不了全卖给亚洲

外媒称，委内瑞拉总统马杜罗11月28日提出停止向美国销售石油的想法。该国生产的石油有近一半卖给了美国。
据法新社11月29日报道，从来不回避挑衅性言辞的社会主义党人马杜罗说，美国对委内瑞拉的制裁太过分了，也许不值得。委内瑞拉日产原油190万桶，其中75万桶被美国买走。
马杜罗在正式任命曼努埃尔·克韦多将军领导国有的委内瑞拉石油公司（PDVSA）时说：“到了他们不要我们卖给他们石油的那一天，我们就收拾好我们的东西，把我们的石油全都卖给亚洲。没什么大不了。”
马杜罗坚称，美国正在对加拉加斯实施“金融迫害”。委内瑞拉的大部分预算收入来自在疲软的国际市场上的石油销售。
报道称，PDVSA和委内瑞拉因未能及时偿付某些债券被宣布选择性违约。
马杜罗急于就委内瑞拉1500亿美元外债中的一部分进行重新谈判，其中30%是PDVSA欠下的。但华盛顿的制裁禁止美国个人和银行购买委内瑞拉新债券。华盛顿给马杜罗政权贴上独裁政权的标签。
马杜罗宣布：“特朗普总统：你说了算，老兄。如果你要我们继续卖石油，我们就卖。但如果你开始听从极右翼极端分子，那委内瑞拉就会抓紧自己的小船，把石油运往世界各地，我们将照样卖石油。”他的话在石油工人中引起一片叫好声和欢呼声。
马杜罗11月26日把增加产量定为PDVSA的当务之急。马杜罗政府正在挣扎着维持下去，因为其外汇储备只有100亿美元。这场长久的经济危机带来严重的食物短缺、医药和工业投入严重不足，引发通胀。委内瑞拉通胀率达到1000%，是世界最高的。国际货币基金组织预期，明年其通胀率会超过2300%。
另据埃菲社11月28日报道，委内瑞拉总统马杜罗28日介绍了国有的委内瑞拉石油公司（PDVSA）新任总裁曼努埃尔·克韦多少将，并在工人和军方高层的簇拥下宣布，将对公司内部的“黑手党”和“吸血鬼”进行“一场大清洗”。
马杜罗在克韦多陪同下宣布：“我授权从明天开始，将向全国展示我们掌握的关于这一群自认为PDVSA属于他们的窃贼、黑手党和强盗的证据。”克韦多是第一位执掌PDVSA的军人。
马杜罗上周末宣布了对克韦多的任命，后者同时被任命为石油部长。这一决定巩固了军人在查韦斯派政府中的强大权力。将军们此前已掌握多个关键部委，现在又增加了经济分量最重的部门。委内瑞拉90%的外汇来自原油出口。
此次人事变动正值PDVSA产量大幅下滑之际，欧佩克的数据显示，其日产量28年来首次低于200万桶。
几天前，PDVSA下属分公司多名高管涉嫌腐败在加拉加斯被捕。近几个月来，该公司已有多名中层遭到逮捕。马杜罗在工人们“清洗PDVSA”的呼声中表示，已掌握关于公司管理人员与美国大使馆进行“直接联系”以“减少石油产量”的情报。
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