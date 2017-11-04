世银发表2018全球经商环境报告

西媒称，世界银行10月31日公布《2018全球经商环境报告》，新西兰、新加坡、丹麦、韩国和中国香港继续名列前茅，泰国、印度、萨尔瓦多和尼日利亚在过去一年为改善经商环境采取了最多措施。
据埃菲社10月31日报道，这份报告是世界银行发布的最具影响力的报告之一。报告强调，过去一年全球为改善经商环境进行的改革有78%出现在发展中国家，其中多数措施旨在降低成立公司的成本和复杂性。
世界银行首席经济学家尚塔·德瓦拉詹在一场电话记者会上表示：“公共政策对中小企业的成立、运行和扩张至关重要。”
他强调了世界银行连续15年发布的这份报告的重要性，“全世界各国政府正在日益将《全球经商环境报告》作为重要的政策调整参照”。
2003年发布第一份报告时，世界各国或地区开办一家新企业需要的平均时间为51天，如今这个时间已经缩短至20天。
从经商环境排名上看，前五名分别是新西兰、新加坡、丹麦、韩国和中国香港，美国由去年第八位升至第六位，紧随其后的有英国、挪威、格鲁吉亚和瑞典，两大新兴经济体中国内地和印度分别排名第78位和第100位。印度是上升幅度最大的国家，世界银行认为其中的主要原因是在该国开设公司手续的“显著简化”。
从欧洲国家来看，芬兰（13）、爱尔兰（17）、德国（20）、波兰（27）、西班牙（28）、法国（31）、荷兰（32）和意大利（46）排名相对靠前。
拉美过去一年在改善经商环境方面继续卓有成效，15年来，拉美开办一家新企业需要花费的平均时间从78天缩短至如今的38天。墨西哥（49）是这份榜单上排名最高的拉美国家，随后是智利（55）、秘鲁（58）、哥伦比亚（59）和哥斯达黎加（61）。萨尔瓦多名次上升20多位，目前位列第73。其他上榜的拉美国家有巴拿马（79）、乌拉圭（94）、危地马拉（97）、阿根廷（117）、巴西（125）。委内瑞拉在190个国家或地区中继续排名靠后，仅列第188位。
报道称，这一排名参照的指标包括开始营业、建造许可、通电、财产登记、获得贷款、保护小股东、纳税、跨境交易、履行合同和破产清算等。近年来，评估标准中还加入了性别指标。据调查，有36个国家或地区存在针对女性企业家的性别歧视政策，如限制女性拥有和转移财产等。
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