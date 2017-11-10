首批俄学生参加汉语考试：许多同学都对汉语感兴趣

俄罗斯《莫斯科共青团员报》11月9日刊登题为《首批俄罗斯中学生参加汉语国家基础考试》的报道称，过去俄罗斯9年级和11年级学生能参加的外语国家基础考试只有四门：英语、法语、德语和西语。但从本月初起增加了新科目——汉语。参加首次试考的是来自10个地区的约1000名中学生，占教学大纲中有汉语的俄中学生总人数的十七分之一。2020年后汉语将成为俄国家基础考试的第五种正式语言。
报道称，尽管汉字极为复杂，但完成汉语考试的时间并不太多：9年级——166分钟（笔试部分160分钟，口试部分6分钟），11年级——192分钟（笔试部分180分钟，口试部分12分钟）。
报道称，莫斯科目前不是试点地区。有700人学习汉语的莫斯科第1354中的学生对本报表示，“这非常令人遗憾。我们想尽快在实战中检验自己”。
不过就《莫斯科共青团员报》得知的非官方信息，莫斯科或在2018年就可加入试点。学生们现在已经试做了汉语考试材料，虽然是模拟题。
教授9年级汉语的老师利季娅·亚里尼奇向《莫斯科共青团员报》介绍，“我们的许多同学都对学习汉语非常感兴趣，以至于在自己收集补充材料。对他们来说，应付国家基础考试的题目要容易得多。但考题对其他人而言是更难的。尤其是笔试部分，难点在于汉字的书写：少写哪怕一笔——这个象形字就是另外的意思了，而这意味着丢分。口试部分的难点在于更容易读错：不认识一个字就可能发错音。”
亚里尼奇表示，现在的主要问题是备考的必要材料不够多。俄联邦教育和科学监督局“一年只打开一套考题，这太少了。为了扩充备考题库，要是有更多模拟题就好了。扩大学生词汇量的材料也不足：国际材料，包括国际考试的备考材料，也只给最少的词汇。而且感觉教学材料也不够多”。
报道称，2020年以后，到汉语国家最终考核和国家统一考试（类似我国中考和高考———本网注）最终认证推行时，所有这些题库都将扩大。要知道现在俄罗斯对这一科目的兴趣已然很大，近期只会更加高涨。
俄联邦教育和科学监督局副局长安佐尔·穆扎耶夫证实，“在制定汉语考试题型时完成了非常复杂和大量的工作，现在我们几近能够声明，到2020年时会放出高质量的测试题”。
报道称，汉语国家基础考试的题型与其他外语一样——分笔试和口试。联邦教学测试研究所第一副所长米哈伊尔·波利亚科夫解释说，但考虑到汉语的特点，大部分测试题与欧洲语种的国家统一考试题目相比有所变化。
波利亚科夫指出，“我们非常希望，汉语加入国家最终考核制度将有助于完善我国汉语教学体系并吸引更多学生学习汉语”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost