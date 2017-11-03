新国际会计准则调整或影响中国险企收益

美媒称，看似晦涩难懂的会计准则调整常常被投资者所忽视。但即将生效的一整套广泛调整已令中国的保险企业开始重新评估它们的资产配置。投资者也应该这样做。
据美国《华尔街日报》网站11月1日的文章称，中国的大型寿险企业近来高歌猛进：其中规模最大的中国平安和中国人寿在今年头9个月的利润分别增长了57%和98%。投资收益的增长起到了助推作用，包括固定收益证券、股票以及越来越多的理财产品等非标信用资产。中国平安10月底发布的财报称，今年到目前为止，其3450亿美元投资组合的规模增长了17%，年化净投资收益率为5.5%。中国人寿称，其3900亿美元投资组合在同期内取得了近5%的收益。
文章认为，这是惊人的收益率，尤其是在全球的低利率环境之下。然而，一套名为IFRS 9的国际会计新准则很可能会从明年1月开始改变这一切。新准则很可能会迫使保险企业对更多用于交易目的的投资资产——不管是债券、股票还是衍生产品——按公允价值计量。保险企业以获取收益为主要目的而持有的投资资产——比如债券的息票给付——将按摊余成本计量。
文章称，外界人士不可能知道这到底会对中国平安、中国人寿等企业的利润产生多大影响，以及它们的投资组合中有多大比例将不得不被归入交易资产。但显而易见的问题是，更多地以摊余成本计量资产意味着这些企业的利润波动性将加大，因为它们将被迫承认资产价值的更多变动。中国平安在上一份年报中说，公司预计IFRS 9将产生实质性影响，迫使它将更多变动计入损益表。
报道称，反过来，这也可能对保险企业纳入投资组合的资产类型产生影响。上述两家保险企业能够用来防范巨大波动的一种办法就是将更多资金配置于价格波动较小的非公共资产或流动性较低的债权和股权工具。
文章认为，问题在于这可能带来一个风险更大的问题，即加剧资产负债错配。中国人寿和中国平安已经有四分之一以上的资产配置于房地产投资和另类投资。任何增加低流动性资产以绕过新会计准则的尝试都可能是痛苦的，因为这会使保险企业更难以在市场动荡时期抛售手中的资产。
文章称，总的来说，其影响就是中国人寿和中国平安在新会计准则上面临一个难题。它们要么得接受投资组合的收益降低，要么就得购买更多有风险的低流动性资产。
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