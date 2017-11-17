劳动力短缺致英国庄稼几乎“烂在地里”

美媒称，由于劳动力枯竭，英国的一个郡要求政府特许其规避覆盖广泛的移民法。
据美国石英财经网站11月13日报道，据媒体报道，自英国举行公投决定脱欧以来，没有足够的移民工人收割庄稼，康沃尔郡的作物几乎“烂在地里”。康沃尔郡地方政府开展的研究显示，农场雇员人数骤降至完成必要农活通常所需人数的65%。
该研究显示，“如果种植业无法获得所需的技能和劳动力，那么英国脱欧后移民法的变化可能导致康沃尔经济损失数百万英镑”。
该郡希望政府能采取所谓因地制宜的手段，解决移民劳动力问题。2016年6月，康沃尔郡56%的选民投票赞同英国脱离欧盟的计划。
公投结果给英国农业增加了压力。英国1/4以上的食品进口自欧盟。2015年，英国出口了价值180亿英镑（当时约合260亿美元）的食品和饮料，这一数字与英国同年进口食品和饮料所花费的385亿英镑比起来相形见绌。
康沃尔郡最大的农产品生产商里维埃拉农产品公司向政府直陈了实施灵活移民法的重要性。该公司常务董事戴维·西蒙斯说：“如果我们严格限制东欧移民劳动力或制定另外的移民政策限制所谓的‘低技能’劳动力，康沃尔的种植业就完了。”
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