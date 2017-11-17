法媒称中国努力加速能源革命 成太阳能风能头号大国

法媒称，今年全球二氧化碳排放量可能会同比增加2%的消息成为联合国波恩气候大会讨论的热门话题，中国重新给出了能源“革命”的承诺，要给14亿中国人“一片蓝天”，14日推出年度展望报告的国际能源署总干事法提赫·比罗尔确信，这种能源革命正在实施中。
据法国《费加罗报》11月15日报道，有例为证——众所周知中国是全球太阳能板最大制造国，而比罗尔也强调指出中国是全球太阳能发电量最大的国家。2016年，中国的太阳能发电量达到了662亿千瓦时，而美国和德国的太阳能发电量分别为470亿千瓦时和370亿千瓦时。此外，中国也是全球风能发电量最大的国家。
报道称，中国在可再生能源领域进行了大规模的投资。去年，全球绿色能源（包括水电）新增装机发电量的40%是在中国实现的。一直冲在生态投资最新发展前沿的中国，上周发行了5亿美元的绿色债券，发行商中国国家开发银行称，这些绿色债券只是此类中国“准主权”性质债券的第一笔。安永会计师事务所则坚信，这笔融资肯定会投入到中国的环保项目中，也有可能在“一带一路”倡议下投资到哈萨克斯坦、巴基斯坦以及斯里兰卡。
国际能源署预计，到2040年之前中国每年将投入2700亿美元，以兑现其在2015年巴黎气候大会上作出的承诺，而最新的五年计划可能会使该领域的投资力度更大。
如果中国到2040年能达到目标，其能源构成中的60%都将不再依赖煤炭，而如今这部分绿色能源只占到37%。中国会否因此就在发电上减少煤炭和天然气的消耗呢？——不会，因为伴随着这位亚洲巨人的现代化，电力需求会不断扩大，到2040年其用电量可能会比今天多出近一倍。从绝对值上来讲，中国的煤炭和石油消耗都会增加。国际能源署称，为了满足电力需求，中国需要在25年里再建美国目前正在运行的同等数量的发电站（各种能源发电均包括在内）。
全球石油需求何时会开始缩小呢？法提赫·比罗尔认为可能会出现在2025年，然而他又强调，这只是针对汽车燃料来讲的需求峰值。届时，世界各地将有5000万辆电动车上路行驶，而如今这一数字只有200万辆。
国际能源署的专家认为，2025年之后卡车、飞机、轮船会继续消耗石油，而原油需求将会因石化工业的发展持续扩大。法提赫·比罗尔解释说：“大规模制造和应用生物燃料还不是短期内能实现的。”
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