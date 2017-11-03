美签证新规波及中国游客

美国《福布斯》双周刊网站11月1日刊登记者埃德·富勒的报道，题为《美国正在扼杀旅游业“下金蛋的鹅”》。文章摘编如下：
本文的读者或旅游业业内人士都知道，当今全球旅游业是由中国出境游市场推动的。中国有超过13亿人口，中国游客是世界上最大的旅游团体，也是出国旅游时消费较高的群体。好消息是，美国在去年中国游客出境游目的地中排名第六，排在前面的是中国周边国家泰国、韩国、日本、印尼和新加坡。预计到2021年，中国将成为美国最大的游客来源国。
显而易见，我们不仅希望留住到美国旅游并消费的中国游客，还要鼓励更多人在未来几年里来旅游，并为他们提供便利。
不过，我担心我们正在失去这个巨大的旅游市场，因为人们获得美国签证更困难了。今年初，为了加强国家安全，美国国务院宣布进一步加强对外国人的审查。毫无疑问，美国公民的安全是最重要的；但在实现这一目标之际，还有另一个同样重要的目标需要平衡，那就是能积极创造就业的强劲经济。
我最近一次到中国进行商务旅行时，从客户那里听到了一些让人烦恼的话，美国领事馆对中国团队签证申请拒签率升高。这是一个危险的信号，因为美国对中国会展游和休闲游团队的拒签率历来低于10%。因此，此前美国可成功与其他拒签率更低的远距离旅游目的地竞争，从而促使中国旅行社、企业和游客考虑到美国进行商务和休闲游。几年前，这种信心进一步获得促进，因为美国和中国实施了签证互惠政策，为前往对方国家从事商务、旅游活动的另一方公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证。
通过进一步调查，我们发现所听到的说法是真实存在的，而不是主观看法。
会展游是加利福尼亚州和整个美国的重要生意。最近在奥兰治县，我们接待了一个有7000人的中国来访团体，他们停留了7天。他们来访期间，每人在当地了消费了7000至8000美元。我们现在正打算接待拥有多达1万名成员的团体。如果我们在中国旅游业中的合作伙伴觉得为客户策划美国游太难，风险太大的话，美国旅游业将会损失成百上千亿美元，此外还有就业和税收的损失。旅行社将把客户送往其他更乐于接纳中国人的国家。
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