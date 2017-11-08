中国将实行信用评级制度：致力于形成诚信氛围

西媒称，中国政府的计划是，以从全社会收集的信息作为大数据基础，在2020年前建立起社会信用体系。通过该体系，将能判断出全中国10多亿公民中哪些人是不可信之人。
据西班牙《五日报》网站11月6日报道，从各种社交媒体上反映的日常生活现象可以看出，人们的行为和活动需要适当的控制。在网上购买的商品、亲友以及是否缴纳税款等信息，都会反映在社交媒体上。有人对个人的行为进行评价，标明哪些是正面行为，哪些是负面行为，并依据政府决定的标准给每个人打出一个分数。中国政府将要做的工作与这种事情差不多。这种机制将为每个公民打分，以便让全社会看看每个人是否诚实可信。这种分数将影响到一个人能否申请银行贷款、能否顺利找到工作、其子女能否进入理想的学校等。
报道称，中国政府在介绍社会信用体系建设工作的文件中表示，将努力把诚信建设摆在突出位置，大力推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，建立健全覆盖全社会的征信系统，加大对失信行为惩戒力度，在全社会广泛形成“守信光荣、失信可耻”的氛围。
报道称，法律和数字战略专家博尔哈·阿德苏亚拉评价说：“社会信用体系的巨大变化在于，现在已不需要对个人生活进行监控，因为人们会在网络上展示自己的生活。通过社交媒体，你几乎可以了解和跟踪一位精英人士的一切。我们现在生活在一个透明世界中。”
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