中国汽车业“弯道超车” 德国制造商压力倍增

德媒称，在电动汽车方面，中国企业已经准备在技术上达到西方同等水平。不论私人还是公共中国投资者正慢慢做出自己的选择，让一些初创企业破产并扶植另一些初创企业。
德国《南德意志报》11月15日以《中国汽车业强行超车》为题报道称，例如几年前才成立的蔚来电动车公司获得了数十亿欧元的启动资金，现在正向世界进军，蔚来公司的工程师也在伦敦、慕尼黑和旧金山工作，然后他们将在中国制造他们研发的电动车，并从中国出口到国外。此外，沃尔沃汽车的所有者中国吉利汽车公司也想通过自己的电动车品牌“Lynk＆Co”和“Polestar”做同样的事情。
报道称，在复杂的内燃发动机方面，西方拥有几乎无法被超越的优势。中国人想跳过这种技术，他们想用容易设计的电动车得分。由于中国实施新的电动车配额制度，宝马公司想在中国生产Mini品牌车，尤其是电动型的，为此它又需要建立一家合资企业。
“我们在中国的行动基于一个明确原则，”宝马公司首席执行官哈拉尔德·克吕格尔对《南德意志报》说，“我们追求利润，同时提供最先进的技术。”这是一种给予和索取，目前西方企业还能从这种模式中获得巨大盈利。德国汽车企业的很大一部分盈利来自中国，但克吕格尔和他的奥迪、大众及奔驰公司同事也清楚，他们被迫扶植自己的竞争对手。
“鉴于竞争对手越来越强大，我们必须在欧洲非常快地发展，”克吕格尔说。
报道称，人们只有在国内比新竞争对手发展得更快，未来才有保证。这适用于电动汽车，也适用于自动化功能。保持车道，改变车道，几乎自动驾驶，然后是完全自动驾驶：对明日汽车提出的要求非常清楚。不论在上海还是在慕尼黑开车，汽车都不应该有疯狂举动，很多人说，或许在下个十年之初很多情况下就不需要司机了。在美国和中国，人们说：明天。在以安全为导向的德国，人们宁可说：后天。
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