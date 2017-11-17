新冷战将至？ 俄媒称全球军费呈加速增长趋势

据俄罗斯《独立报》11月16日报道称，国际文传电讯社援引普华永道公司的报告《全球防务前景》说，俄罗斯的国防开支超过国内生产总值（GDP）的5.3%，达692亿美元。在这份军费增速和规模的排行榜上，俄罗斯居第七位，比2014年的上一份报告上升一位。
专家认为，复杂的国际环境将促使国防开支进一步增长。报告称：“2017-2021年，71个研究对象国中有58个的军费增长速度将加快。”不过，未来几年内，依赖石油经济的国家可能遇到国防资金不足的问题。
普华永道公司指出：“分析表明，45%的国家2017-2021年的军费增幅将抵消2012-2016年的降幅。其中既有俄罗斯、美国、英国等大国，也有土耳其、巴西、印度等新兴市场国家。”
报告显示，军费是俄罗斯近10倍的美国恢复了国防预算增长。报告说：“2016年美国国防预算增长1.7%，达6110亿美元，连年的军费削减至此结束。”
同时，研究表明，让北约成员国履行增加军费至GDP2%的义务并非易事。2016年，29个北约国家中只有4个履行了这项义务。20个国家以美元计算的国防开支低于2014年。
斯德哥尔摩国际和平研究所此前也表示，2016年俄罗斯军费达到GDP的5.3%，但具体数字是702亿美元。在军费的绝对数字上，俄罗斯居第三位。但在军费占GDP比重上，美国（3.3%）也并非领先者。这方面的第一名是与也门作战的沙特阿拉伯，它把GDP的10%都花在了国防上。第二名是在敌对环境下求存的以色列，其军费占GDP的5.8%。第三名是阿联酋（5.7%）。
从政治家声明和已公布的国家预算来看，俄罗斯将减少国防预算。普京在奥利弗·斯通拍摄的纪录片中表示将削减俄国防开支。他说，未来3年内，国防开支将减少到GDP的2.7%到2.8%。国家的优先任务是“让经济有效发挥作用”，军队应是现代化、高效和精简的。
在俄罗斯盖达尔经济政策研究所分析的2020年前俄罗斯预算草案中，2017年预计的国防预算是3万亿卢布（1美元约合60卢布），占GDP的3.3%。明年计划安排2.7万亿卢布，占GDP的2.8%。
按照普华永道的数据，俄罗斯军费占GDP的比重正在上升：从2014年的4.5%到如今的5.3%。专家指出，斯德哥尔摩国际和平研究所和普华永道公司在计算俄国防预算比重时都加上了保密开支。
俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授亚历山大·季莫费耶夫对《独立报》表示：“未必能说俄罗斯像作战国那样编制预算：我们的开支与其它军事强国无法相提并论。同时要明白，国防开支是一项高回报投资。也不能说我们的军费比重在增加，因为经济缩水了。当时美元对卢布汇率达到历史高点，而军事预算是根据危机前的汇率水平制定的，也就是说，这些钱的分量大幅缩水了。”
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