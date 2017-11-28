芬兰推出世界第一款昆虫面包，每个含有70只蟋蟀

小时候很多人都逮过昆虫。小时候在野地里逮蟋蟀、蝗虫，在家里和大街的树上逮知了，很好玩，那会儿有些小伙伴有烤着蝗虫吃的，有烤着变形前的知了吃的，没听说有吃蟋蟀的，因为它个头比较小，肉少。
但是芬兰的一家食品公司看中了蟋蟀。据BI报道，近日，芬兰烘焙食品公司Fazer，推出了世界上第一个以昆虫为基础的面包，这种昆虫就是蟋蟀。
这种面包的名字叫Sirkkaleipa。据Fazer的首席执行官Markus Hellström介绍，这款面包是将干燥蟋蟀磨成粉末，然后加进小麦面粉中制作。每个面包约含有70只蟋蟀，蟋蟀占了面包重量的3%。
该公司介绍，该面包比普通面包含有更多的蛋白质，而且昆虫富含脂肪酸、钙、铁和维生素B12。
不过，口感上并没有什么异样。一名来自赫尔辛基的学生莎拉品尝完后说：“我没吃出什么差别，这款面包的味道就和一般的一样。”
没吃过的人，吃个面包70只蟋蟀下肚，想起来是有点恶心，不过在食材上保证干净卫生营养的基础上，其实也没什么不能吃。只不过饮食习惯限制了我们的想象力。小时候见到六七岁的小伙伴剥野蛇的时候，觉得这玩意儿有点瘆得慌，后来才知道蛇也能吃，有很多人喜欢。
吃的时候，你可以想象一下田野的清风，大自然孕育的面包。。。
其实，在世界上的许多地方，吃昆虫类食品是很常见的。据联合国估计，去年至少有20亿人食用昆虫，超过1900种昆虫被用作食物。
据路透社报道，这种面包售价3.99欧元（约合31.5美元），而普通的小麦面包则是2到3欧元。
由于蟋蟀的供应有限，这种昆虫面包最初只会赫尔辛基地区大型商超里的11家Fazer面包店销售。但该公司计划，在明年之前将供应旗下的全部47家分店。第一批面包已经在上周五上市。
该公司从荷兰购买了蟋蟀粉，但表示也在寻找当地其他的供应商。Fazer是一家的家族企业，去年销售额约为16亿欧元，但对于这个新推出的产品，它并没有给出销售目标。
该公司的一位发言人说，自去年夏天以来，Fazer一直在开发这种面包，但必须等芬兰立法通过后才能投放市场。
本月初，继英国、荷兰、比利时、奥地利和丹麦之后，芬兰成为第六个解除销售食用昆虫禁令的欧洲国家。该公司的愿望终于得以实现。
之所以推出这样的一款面包，探求更多样的食物肯定是一大原因，这是人类的本能。好多人到一个新城市的前两年，一到周末就绕着城市找美食，一家一家尝试。
据美联社报道，Hellström说：“芬兰人是愿意尝试新事物的。”根据Fazer的一项调查，“好品味、新鲜”是面包的主要标准之一。而且，据芬兰创新部门的负责人Juhani Sibakov介绍，最近对北欧国家的调查显示，“芬兰人对昆虫的态度是最积极的。
另外，在西方国家，食用昆虫在小众市场上获得了越来越多的关注，尤其是那些寻求无谷蛋白饮食的人，或者想要保护环境的人，因为养殖昆虫使用的土地、水和饲料比畜牧业要更少。
联合国粮食及农业组织也把昆虫作为人类食物的来源，说它们是健康的，富含蛋白质和矿物质。该机构说，许多种类的昆虫产生的温室气体（比如甲烷）和氨气比大多数牲畜都少，而且花费更少的土地和资金。
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