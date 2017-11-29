MH370新一轮搜寻即将启动 锁定西澳州南部外海

英媒称，一项搜寻失踪航班MH370的工作在西澳大利亚州南海岸线沿线启动。
据英国《每日邮报》网站11月28日报道，业余残骸搜寻者布莱恩·吉布森在这片印度洋西部海域发现了三年前失踪的波音777客机的将近20片残骸，目前他正在与西澳洲大学教授查里塔·帕蒂亚拉奇合作，后者曾说过MH370的残骸可能位于澳大利亚。
吉布森说：“帕蒂亚拉奇教授告诉我，洋流可能会把MH370的残骸从失事地点带回澳大利亚南海岸，因为它会在南非附近与南印度洋洋流会合。残骸可能出现在从卢因角附近直至沃尔波尔、登马克和奥尔巴尼的任何一处海岸上，希望所有人在这个圣诞节假期留意残骸。”
2014年3月，载有239名乘客和机组人员的MH370航班在从吉隆坡飞往北京的途中失踪。今年1月，在对12万平方公里的海底完成地毯式搜索却没有找到这架飞机的任何踪迹后，马来西亚、中国和澳大利亚同意暂停深海声呐搜索。但澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）的漂移分析结果显示，MH370的残骸可能就位于这一搜索区域的北边。
通过上个月公布的最新卫星数据和漂移分析结果，科学家将这架失踪航班的搜寻范围大致缩小到了南印度洋的三个具体地点。
报道表示，一个专家小组认为，一片2.5万平方公里的区域最有可能是这架波音777飞机及机上239人安息的地方，这一区域与原先远离澳大利亚西南部的搜索区相连，该搜索区是通过对MH370航班最后数小时的飞行进行卫星分析后确定的。
报道称，上述发现将为定于2018年初启动的新搜寻工作奠定基础，新搜寻工作将由总部设在美国的“海洋无限”（Ocean Infinity）海底勘探公司进行。
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