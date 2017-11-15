NASA开发能将流动空气生成动力的新型喷气客机

英媒称，美国国家航空航天局（NASA）正在开发一种能捕获沿机身流动的空气而生成动力的混合动力喷气客机。
据英国《每日邮报》网站11月10日报道，专家们声称，这种超前先进的飞机的能效比传统飞机提高10%，因此推力更大，为开辟下一代超高效空中飞行创造了条件。
报道称，这使得该飞机比使用等量燃料的传统飞机拥有更远的航距。
报道称，在传统飞机的设计中，空气紧紧附着在机身上。而在新设计中，风扇会收集空气并对其加速，从而产生更大的推力。未来数月，这种飞机将进入初测阶段。
美国新图谱网站报道称，在新式设计中，风扇对这些空气进行收集、加速并转化为推力，以此形成优势。有两台发动机提供推力和电力以驱动风扇。
这种设计概念名为“后置边界层推进器单通道涡轮发电飞机（STARC-ABL）”，由吉姆·费尔德和贾森·韦尔斯特德研究提出，NASA正考虑将其纳入未来试验性X系列飞机。
从外观上看，这种设计似乎与大家司空见惯并已得到验证的传统翼身分离式飞机差不多。
但与传统飞机不同的是，这种飞机需要大量电力（约3兆瓦）用于涡轮电力推进。
安装在两翼上的发动机在起飞时提供80%的推力，在巡航时提供55%的推力。其余推力由安装在尾翼上的全电边界层抽吸（BLI）涡扇提供。
由于尾部多了一个电机，两翼上的发动机不需要产生全部推力，因此尺寸可以小一点。发动机尺寸小，重量就小，产生的阻力也小，飞机所需的燃料就相应减少。
研究人员估算，新设计或使能效提高约10%。
STARC-ABL是NASA旨在降油耗、降排放、降噪音的“新航空展望”项目的一部分。今年6月NASA宣布，超音速X系列飞机最早明年开始制造。
据美国《航空周刊》报道，NASA希望2021年进行“超音速运输低音爆飞行验证机”（QueSST）的首飞试验。该飞机旨在产生的音爆比其他超音速飞机低得多。
QueSST的设计标准是，飞行速度在距地面约1.7万米的高度上达到1.4倍音速。其机身的外形设计能将超音速飞行相关的冲击波和膨胀波分离，这是洛克希德-马丁公司旗下斯康克工厂20年来的研究成果。
近期研究显示，超音速飞机采用这种机身设计是可行的，飞机在突破音障时产生的冲击波在地面听上去非常安静，人们几乎注意不到。
《航空周刊》称，NASA希望飞机的音爆能比英法联合研制的协和飞机等超音速飞机低60加权分贝。
NASA正在征集X系列飞机的开发、制造和试飞方案，并将于2018年签订合同。洛克希德-马丁公司希望能够锁定头名。
NASA研制人控超音速X系列飞机的工作已进行了数十年。在2018年签订合同后，胜出的团队将于2019年接受严格的设计审查，使飞机从纸面方案进一步靠近现实。
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