智能布料存储密码不用电：挥挥衣袖 门就开了

美媒称，华盛顿大学开发出一种新型智能布料，为人们用外套存储肉眼看不见的密码、用于打开公寓或办公室的门创造了条件。
据美国每日科学网站10月31日报道，华盛顿大学的计算机科学家制作出一些布料和时尚配饰，无须嵌入电子器件和传感器就能存储数据——从安全密码到身份标识都可以。
10月25日，科研人员在美国电子计算机协会用户界面软件和技术研讨会上发表了论文。按照论文中描述的情况，他们利用了普通导电绣线的磁性，此前从未有人探索过这一领域。可用现有智能手机嵌入的、用来驱动导航应用软件的工具来读取数据。
论文的资深作者、华盛顿大学保罗·艾伦计算机科学与工程学学院副教授希亚姆·戈拉科塔说：“这是一种完全不用电的设计，也就是说这种智能布料可以熨烫，可以放进洗衣机和烘干机里。可以把这种布料想象成硬盘——我们实际上是在衣服上完成数据存储的操作。”
报道称，现在大多数人的做法是把导电绣线（能传输电流的绣线）与其他类型的电子器件结合起来，制作能发光或通信的服装、毛绒玩具或配饰。
华盛顿大学的研究人员意识到，普通导电绣线也具有磁性，经处理能存储数据或字母、数字等视觉信息。这些数据可使用磁力计读取，这是大部分智能手机内置的一种测量磁场方向与强度的工具，价格并不昂贵。
戈拉科塔说：“我们用的是智能手机上已有的东西，且基本不耗电，因此数据读取成本可以忽略不计。”在一个实例中，研究人员把电子门锁的密码存储于缝在衬衫袖口处的导电布料中。他们在一组磁力计前挥挥衣袖，门就开了。
华盛顿大学的研究人员还开发出一些时尚配饰，比如领带、腰带、项链、表带，用智能手机在这些配饰前刷一下，数据就解锁了。
报道称，他们用普通缝纫机把普通的导电绣线绣到布料上，这些绣线上的磁极一开始处于随机状态。研究人员用一块磁铁在布料上摩擦，手动让磁极按照S极或N极的方向排列，正好对应数字化数据中的1和0。
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