OECD预测全球增长明年可能触顶 2019年或走下坡路

英媒称，经济合作与发展组织（OECD）28日警告说，大多数大型经济体的企业投资率仍然过低，无法支撑全球经济长期快速增长。
据英国《金融时报》网站11月28日报道，这个主要由富裕国家组成的俱乐部在其最新一期《经济展望》报告中说，当前的增长势头和全球经济的高增长率明年将得以延续，但除非投资得到改善，否则到2019年将开始走下坡路。
经合组织首席经济学家凯瑟琳·曼说：“目前的政策是刺激性的，但如果不实施结构性改革，我们就无法获得私营部门的投资，也就无法实现我们所需要的生产率的提升。”
报道称，这个肩负着改善经济表现任务的组织说，当前的经济好转在很大程度上是周期性的，是受央行降低借贷成本和各国政府放松紧缩政策等努力刺激的结果。
曼说，这样的组合促成了各国经济自2010年以来最为强劲的同步好转，经合组织中的35个发达国家的经济全都在增长，其中大多数国家在加速扩张。
她说：“各国应利用这一增长时期推出一些政策，以确保当前的增长势头在财政和货币政策刺激不再活跃时能够持续下去。”
据报道，经合组织预测，今年全球经济将增长3.6%，2018年将增长3.7%，仅略低于2005年至2014年的平均水平，但到2019年增速将回落至3.6%。专家预测的这种“驼峰形”增长率预计将出现在所有大型经济体——中国、欧元区、美国和日本，因为企业投资仅回升至正常水平。而在此前发展周期中的类似时间点，企业投资往往远高于整个周期的平均水平。
在经济快速向前发展之际，企业投资增长仍保持疲弱是非同寻常的，因为这通常是企业领导人投资增加产能以满足更多商品和服务需求的时候。
曼说：“我们正在努力解决为什么（企业投资如此疲弱）的问题。”她还说，没有一种简单的解决办法可供所有国家遵循，而且各国所需要的改革也各不相同。
在美国，经合组织支持通过企业税改革使美国的制度与其他发达国家更加趋于一致。但该组织对白宫所支持法案的具体内容能否获得国会批准表达了更多的怀疑。曼认为，它“并没有真正解决涉及税收与生产率关系的一些重要问题”。
至于欧元区，她敦促各国领导人在这个单一货币区享受强劲的经济增长之际不要沾沾自喜。在促进服务业竞争和解决不良贷款问题，特别是南欧的不良贷款问题方面还有很多工作要做。
曼说，英国脱欧的不确定性应促使英国当局拿出比现在更多的政府投资，因为在大多数经合组织经济体加快增长的同时，英国经济增速预计却会放慢。英国明年的预期增长率被从1%上调至1.2%，原因是英国与欧盟就前者脱欧后的过渡期达成协议的可能性变大了。
经合组织说，没有理由认为大多数发达经济体无法恢复以前的增长速度，因为女性和老年劳动者中还有大量未开发的劳动力资源。将投资恢复到以前的上升期时的水平，将使生产率重拾上升势头并提高生活水平。
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