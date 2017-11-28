鲍威尔暗示美联储或下月加息 美银行业严加监管时代结束

外媒称，美联储理事杰罗姆·鲍威尔28日暗示，美联储可能在下月举行的政策会议上上调短期利率。
据美国《华尔街日报》网站11月29日报道，鲍威尔被提名担任美联储下任主席，他28日在参议院一委员会为他举行的提名确认听证会上表示，目前的情况支持美联储在12月12日至13日的会议上将基准联邦基金利率再次上调0.25个百分点。
鲍威尔告诉参议院银行委员会，他认为美联储在下次会议上加息的理由已十分充分，但警告称在那次会议前不会作出任何最终决定。
鲍威尔同时表示，预计美联储资产负债表规模会在未来几年内缩减至2.5万亿到3万亿美元。但他补充说，这一点还不确定，因为这是他自己的预期，不代表美联储负责制定政策的委员会的观点。
另据英国《金融时报》网站11月28日报道，被特朗普总统提名担任美联储下任主席的杰罗姆·鲍威尔说，目前美国的监管规定已“足够严格”，能够确保银行系统稳定，暗示对美国银行业严加监管的时代已经结束。
鲍威尔说，他支持对限制银行进行自营交易的“沃尔克规则”进行修改，并称在解决“大到不能倒”的银行的问题上已取得足够进展。
在国会山举行的鲍威尔的提名确认听证会上，民主党参议员伊丽莎白·沃伦提出了质疑。沃伦说，鲍威尔认为目前最大的问题是对华尔街银行的监管过于严格，她对这种观点“深感担心”。
不过，鲍威尔后来在听证会上驳斥了美联储正着手“去监管化”的看法。他说，美联储只是想回顾一下近几年在监管方面所做的工作，确保“我们所做的是有意义的”。
鲍威尔预计美国经济将继续强劲增长，他表示将坚决支持美联储进一步提高利率、缩减资产负债表规模的计划。他说，目前的情况是，由于企业和家庭信心高涨，金融环境有利，12月很可能再一次提高利率。
鲍威尔的证词传达了连续和稳定的信息，作为在即将离任的美联储主席珍妮特·耶伦领导下担任美联储理事的一位政策制定者，他的做法并不出人意料。鲍威尔在大体平静的听证会上避开了那些政治上最具争议的问题，比如共和党的税改方案等。
许多参议员似乎认定，鲍威尔将获得认可，成为耶伦的继任者。
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