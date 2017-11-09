中企为维护潜艇将在泰国建厂 为泰海军提供支持

英媒称，中国船舶重工集团公司（简称中船重工）正打算扩大在泰国的存在，以支持泰国皇家海军采购中国的S26T型潜艇。
据英国《简氏防务周刊》网站11月7日报道，中船重工控股的中国船舶重工国际贸易有限公司（简称中国船贸）7日在2017年曼谷防务与安全展上称，预计中船重工2018年将在泰国建造一处设施。
报道称，中国船贸高管称，这处设施将主要用于为泰国皇家海军提供工程支持，以及谋求在泰国销售产品。身为国企的中船重工目前在泰国未设办事处。
中国船贸高管称，这处新设施将主要用于帮助泰国皇家海军维护S26T潜艇。泰国皇家海军今年早些时候以3.9亿美元的价格订购了首艘S26T潜艇。订购合同包括由中方提供培训、零部件、技术支持，以及建造相关设施支持潜艇的活动。
中国船贸高管称，他们正与泰国皇家海军就如何才能满足泰方对另两艘S26T潜艇的要求进行磋商，预计泰方将在未来几年订购这两艘潜艇。
中国船贸高管说，中船重工从2018年起将向泰国皇家海军工程师和技术人员提供培训。培训将在中国进行。
报道称，中国船贸在2017年曼谷防务与安全展上展出了泰国皇家海军所订购潜艇的模型。S26T型潜艇长77.7米，排水量为2550吨。
除了S26T型潜艇，中国船贸还在推销基于同样设计的其他三款排水量为1100吨、600吨和200吨的潜艇。中国船贸高管称，他们看到了该系列潜艇在亚太市场面临的机遇。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost