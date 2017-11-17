腾讯进入全球10大市值最高公司之列

英媒称，腾讯（Tencent）跟上了Facebook、亚马逊（Amazon）等科技公司竞争对手的步伐，第三季度盈利同比增长57%。这家中国科技公司通过广受欢迎的手机游戏和社交媒体应用提高了广告收入。
据英国《金融时报》网站11月16日报道，其第三季度盈利跃升至约227.5亿元人民币（合34.4亿美元），微信（WeChat）月活跃用户达到9.8亿。
报道称，这一强劲的盈利报告为腾讯这精彩的两周画上圆满的句号，这家香港上市公司已成为全球10大市值最高公司之一。其分拆出的两家公司——阅文集团（China Literature）和搜索引擎搜狗（Sougo）——的上市发行价均在定价区间高端。其电子书业务阅文集团在上市当天股价涨幅高达一倍。
据彭博社（Bloomberg）报道，腾讯收入同比增长61%，至652亿元人民币，远高于分析师预期的609.9亿元人民币。此前市场普遍预测其营运利润为197.7亿元人民币。
报道称，今年迄今腾讯股价已经涨了一倍，这个由马化腾（Pony Ma）创建的集团价值已达4700亿美元。
董事长兼首席执行官马化腾说：“尤其腾讯视频，用户和收入市场份额持续增长，成为中国网络视频平台中，我们相信以日均移动活跃用户及付费用户计算的第一位……这反映了我们在自制视频内容的增投、版权视频内容的挑选、内容排播，以及观众群的定位方面均取得成效。”
报道表示，不过其利润率继续缩减，经营利润率从36%下降到35%。主要用户为年轻人的QQ平台的月活跃账户继续下降，降幅达3.8%。
从腾讯获悉，11月15日，腾讯控股有限公司公布截至9月30日未经审核的第三季度综合业绩。2017年第三季度总收入为人民币652.10亿元（98.25亿美元），比去年同期增长61%；经营盈利则比去年同期增长57%。
腾讯表示，第三季度收入录得61%的同比增长，主要受智能手机游戏、PC端游、支付相关服务、数字内容订购及销售以及网络广告所推动。
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