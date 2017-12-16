中国央行快速应对美联储加息

外媒称，美联储将基准利率上调了0.25个百分点，使其升至1.25%～1.50%的目标区间。美联储公开市场委员会在华盛顿开会后说，这样一来，用于银行间隔夜拆借的联邦基金利率在今年实现第三次上调。
经济强劲助美加息
据德国新闻电视频道网站12月13日报道，美联储此举是在继续让货币政策正常化。美国此前10年的利率极低，几乎为零，目的是使经济摆脱金融危机造成的后果。目前，美国经济稳步增长。11月份劳动力市场新增22.8万个就业岗位，失业率下降到4.1%，为历史低位。美联储预计2018年的经济数据也将保持稳定。
不过，美联储主席耶伦在她的最后一次例行新闻发布会上明显表现得比特朗普更克制。特朗普曾预测美国明年经济增长率为4%，但美联储专家们预计今明两年的经济增长率都分别为2.5%。
这意味着略微提高了迄今为止对2018年的经济增长预测。此外，耶伦也对美国的高额债务感到疑虑。特朗普的税收改革计划将进一步增加美国的债务负担。耶伦说：“就我个人而言，我担心债务问题。债务负担不是非常重，但也不轻。”
美明年或加息三次
据美国《华盛顿邮报》网站12月13日报道，美联储13日将基准利率上调0.25个百分点，至1.25%～1.50%区间，这是外界普遍预期的一个举动。美联储称采取此举的原因是美国经济状况在继续改善。这是自美联储在2008年金融危机期间推行近零利率以来的第五次加息。
美联储在一份声明中说，劳动力市场继续走强，而经济活动一直在以稳定的速度扩张。
在美联储宣布加息之际，股市正处于创纪录的高位。几乎所有人此前都预期美联储会加息。随着特朗普的税改计划看上去在国会获得通过的可能性越来越大，经济增长预计会进一步提速，从而迫使央行更快加息。但美联储仍然预期明年只会加息三次。
迄今为止，加息并未给经济或市场带来任何明显的痛苦。但“钱包中心”网站分析师吉尔·冈萨雷斯警告说，随着利率上升，信用卡上有大量欠款的人将开始感到捉襟见肘。
随着利率上升，借款成本也会上升。冈萨雷斯说，信用卡用户将最早感受到这一影响，因为加息仅在2018年一年就将增加14.6亿美元的财务费用。
中国央行应对有序
据美国《华尔街日报》网站12月14日报道，在美联储前一天如期加息后，中国央行再度紧随全线上调公开市场操作利率，并超额续作中期借贷便利（MLF），显示央行在加息的同时也意图通过大规模注入流动性来缓解利率上调带来的影响。
中国央行14日早间公告，当日以利率招标方式开展了500亿元人民币逆回购操作。
其中包括300亿元7天期和200亿元28天期逆回购，中标利率分别为2.50%和2.80%，均比先前逆回购中标利率高5个基点。
同时，央行还进行了2880亿元MLF操作，全部为1年期，中标利率为3.25%，也比先前中标利率高5个基点。
针对14日的操作，中国央行随后予以解读，称岁末年初银行体系流动性需求较强，公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。
但央行坦承，利率小幅上行，也有助于避免金融机构过度加杠杆和扩张广义信贷，对控制宏观杠杆率也可起作用，还可收窄货币市场利率和公开市场操作利率的利差，修复市场扭曲，理顺政策传导机制。
此次中国央行应对美联储加息的举措基本和以往相符，不过，加息幅度小于以往。之前相关利率两次均上调了10个基点。
此前美联储分别在去年12月份、今年3月份和今年6月份加息，前两次中国央行均上调了公开市场操作利率，也大规模投放了MLF，但第三次仅超额续作MLF，并未跟随上调公开市场操作利率。
欧洲央行利率不变
据路透社法兰克福12月14日报道，欧洲中央银行14日宣布其超宽松的政策保持不变，表示将继续保持低利率。欧洲央行甚至继续承诺，如有必要，将推出更多刺激政策。
面对持续5年的通胀乏力，欧洲央行动用了全部的政策工具，使利率为负，为银行提供廉价贷款和大量购入债券，希望促进增长和重振通货膨胀。
它的努力奏效了，由于创造了900万个新的就业岗位，欧元区复苏现在进入了第五个年头，使得决策者从明年起将减少刺激，而从2015年初开始大量购买债券的做法最终结束的可能性增大了。
另据美联社伦敦12月14日报道，英格兰银行14日决定维持英国0.5%的利率不变。鉴于脱欧带来的经济不确定性，他们对大幅提高利率保持着谨慎态度。
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