世贸组织部长会议惨交白卷 多边协议难达成

法媒称，在布宜诺斯艾利斯举行的世界贸易组织（WTO）部长会议，于13日在对全球贸易没有实质共识的情况下落幕。此次部长会议凸显了WTO的尴尬，形成多边协议十分困难。
据法新社布宜诺斯艾利斯12月13日报道，在本次会议期间，只有欧盟和南方共同市场的自由贸易协定谈判有所进展。
与多年来的趋势一样，双边解决办法比难于达成的多边协议更占据优势。
在第11届WTO部长会议上，原先被认为很有可能达成的由印度提出的渔业协议归于失败。
本次部长会议因11日华盛顿的新一次攻击而受人瞩目。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽表示：“我们感到担忧，WTO正在丢失其基本目标而成为一个以争端为重点的组织。”
法国负责外贸的国务秘书勒穆瓦纳警告说：“我认为，有美国在内的一些国家做出的回应在加速这个组织的缓慢死亡。”莱特希泽为对谈判表示不满，在会议结束前一天就离开了阿根廷。
会议期间，有关欧盟和南方共同市场的自由贸易协定谈判取得了进展，谈判将在1月份继续开展。
根据出席世贸会议的法国代表团的说法，“取得了一些进展，但是在卫生标准方面还需要进展”。阿根廷人希望本周在布宜诺斯艾利斯达成一项协议，但布鲁塞尔没有让步。
勒穆瓦纳强调：“成员国重视实质而非日程。最好还是多一些时间以签署一项良好协议，而不是在批准协议时遭遇困难。”
聚集了瑞士非政府组织的南方联盟的伊索尔达·阿加齐认为，会议“忽视了发展中国家的重要议题，包括多哈回合、有关农业和渔业以及有关粮食安全等议题”。
多哈日程旨在通过消除壁垒和重新修订贸易规则促进世界贸易，它尤其会使发展中国家受益。但是，一些国家倾向于在WTO之外进行地区性贸易谈判。
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