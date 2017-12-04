俄总理称执政党支持普京连任：“他是领导俄罗斯的成功总统”

外媒称，俄罗斯执政党统一俄罗斯党领导人、俄罗斯总理梅德韦杰夫11月30日说，如果普京总统决定谋求新任期的话，该党将予以支持。
据路透社11月30日报道，65岁的普京迄今尚未表态是否计划在定于明年3月举行的总统大选中谋求第四个任期。
梅德韦杰夫在电视采访中说：“我们党以及我个人将尽一切可能支持他。因为我们认为他是一位领导我们国家的成功总统。”
梅德韦杰夫还说，俄美关系目前处于他所能回忆的最糟糕状态，但他感到美国总统特朗普是一个热切希望与俄罗斯建立积极工作接触的友好之人。
11月曾在马尼拉与特朗普会面的梅德韦杰夫说，两国关系很糟糕，但仍有改善机会。
他还指责一些美国政客打“俄罗斯牌”，以实现他们自己的目标并影响特朗普对俄罗斯的态度。他还表示美国最近对俄施加的制裁旨在限制俄罗斯对欧洲的天然气供应。
另据俄罗斯卫星通讯社11月30日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫当日在接受俄罗斯电视台的年度采访时表示，2018年俄罗斯总统大选候选人的情况“将于近期明朗化”。
梅德韦杰夫说，很快就会清楚总统大选候选人的情况。
俄罗斯新一届总统选举将于明年3月18日举行，竞选活动将于今年12月开始。俄罗斯自由民主党领导人日里诺夫斯基、亚博卢党创始人之一亚夫林斯基已经表示将参选。俄共领导人久加诺夫称，自己作为该党主席已被推举参选。
梅德韦杰夫说：“就我个人而言，在这一政治周期我不会参选。当然，我会继续从政。”
梅德韦杰夫还表示，俄罗斯经济已走出衰退，进入增长期。他说：“今天我们可以证明，经济已经进入增长期。整体来看，经济上发生的变化是相当有利的。”
他称：“目前有很多预测，但所有分析员无论是我们的还是国外的都认为，2017年俄罗斯国内生产总值将增长2%。虽然这不是一个巨大的数字，但已经是符合世界发达国家平均增长率的数据。”
据俄罗斯经济发展部的基准预测，2017年俄罗斯经济将增长2.1%。
梅德韦杰夫指出：“贫困问题，这当然是俄罗斯现代经济中最为尖锐的问题之一，贫困本身也反映了经济发展的不足。”他表示，俄罗斯经济增长对石油天然气的依赖仍然很重，需要提高来自其他领域的财政收入比重。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost