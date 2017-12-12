你是黑客吗？新加坡国防部邀请你来黑，有奖金！

你是黑客吗，别怕，这次是新加坡国防部要你放马来攻，要是能攻陷新加坡国防部网站，还给你发奖金。
新加坡政府这是历史上首次邀请黑客来攻击自家网站。
新加坡国防部广邀全球约300名“白帽黑客”入侵国防部的电脑网络系统，看系统是否有漏洞。“白帽黑客”指的是为了检测系统安全而入侵电脑的人。
新加坡国防部这次的活动名为“网络漏洞悬赏计划”。
专门测试和识别网络漏洞的美国公司HackerOne将于明年1月15日到2月4日，攻击包括国防部、国民服役以及中央人力局等八个网站。如果找出漏洞，白帽黑客将获得介于150新元到2万新元的赏金。金额取决于漏洞的复杂性和严重性。
新加坡国防网络署署长许智贤表示，相较于聘请商业网络安全评估团队进行测试，这类计划更符合经济效益。
许智贤也说，计划执行期间，公众和国民服役人员在浏览网站时，可能会遇到服务中断或网速不佳的情况，当局会尽力解决问题。他也说，新加坡的网络防卫团队将提高警惕、防止白帽黑客向外公开系统漏洞。
另外，网络安全局也已经同一些关键基础设施业者联系，探讨在其他领域实施这项计划。
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