美联储明年或更多加息 经济学家称减税将提振经济

英媒称，经济学家说，预计美联储将在本周上调利率，这将为明年进一步上调利率打开大门，因为减税预期为美国经济增长前景的改善提供了支持。
据英国《金融时报》网站12月10日报道，作为任内采取的最后几项重大举措之一，美联储主席珍妮特·耶伦可能会在13日主持幅度为0.25个百分点的加息，从而将央行的目标利率区间上调至1.25%～1.5%。
报道称，随着税改法案在国会获得迅速通过，美联储决策者将在预测国内生产总值时把减税的影响纳入考量。
俄勒冈大学的美联储观察人士蒂姆·杜伊说，现实情况是经济表现非常好。他说，包括金融市场上扬行情和即将减税在内的各项因素表明利率将在新的一年里继续上调。
分析师的预测显示税改计划将对经济增长产生适度的影响。高盛公司预测税改将为2018年和2019年的经济增长贡献0.3个百分点。但是，随着美国经济已经接近甚至超过充分就业水平、全球经济增长加快以及通胀显示出暂时的稳固迹象，减税带来的短期刺激可能会支持有关进一步加息的说法。
美联储9月份的预测指出，2018年将再加息三次；而13日会议的一大问题是，决策者是维持这一展望，还是拟定更多次加息。
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