新加坡最新经济增长预测 为三年来最高

根据新加坡金融管理局（MAS）今天发布的最新经济师调查报告，新加坡今年全年经济增长预计可达3.3%，高于上一季度所预测的2.5%。这也将是我国三年来最高经济增长水平。
据调查显示，新加坡今年第三季度的经济比去年同比增长5.2%，是自2013年以来最强劲的增长表现。
此外，经济师也预测制造业会继续强韧增长，今年增长会达到10.6%，比九月份调查预测的6.6%还要高。
同时，金融和保险业也表现乐观，预计增长3.7%，高于之前预测的2.9%。
然而，经济师预测今年建筑业和住宿与餐饮服务业会陷入萎缩状况，分别萎缩7.6％和1.5％。其中，建筑业预计萎缩程度扩大，比之前预估的4.2％来得高。
批发和零售业比上次调查预计增长更高，从1.3%上升到1.7%。与此同时，经济师还预测今年非石油国内出口增长9％，高于之前预测的7.4％增长。
货膨胀率预计为0.6%
经济师也预测今年消费价格指数增长会放缓，只达0.6％，比之前预测的低了0.2个百分点；核心通胀率（不包括住房和车价）则为1.5％，也比之前预测低了0.1个百分点。
在失业率方面， 预测与之前相同，为2.2%。
金管局经济师调差报告每个季度执行，参考下季度的详细金融数据。上一季度的调查报告是根据23名经济师的估计做出的，金管局说。
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