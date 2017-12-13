中美围绕自由贸易出现立场交锋 中国获广泛支持

西媒称，为期4天的世界贸易组织第11届部长级会议10日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯开幕。在11日的会议中，中国和美国围绕自由贸易出现的立场交锋成为焦点，与会164个国家中多数国家支持世贸组织在特朗普削弱多边主义、加强保护主义的态度面前维持仲裁角色。
据西班牙《国家报》12月11日报道，作为特朗普“美国至上”立场的坚定捍卫者，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽对世贸组织的争议解决机制发难，“不少成员国常常认为在谈判中不能让步，只能诉诸司法程序。我们应当扪心自问，目前这种机制意义何在？”莱特希泽的演讲持续了15分钟，在其中还要求提高贸易效率。
中国代表团团长、商务部部长钟山几分钟后就进行了回应，他呼吁各成员国真正团结和行动起来，捍卫世贸组织的权威性和有效性。
钟山表示，贸易保护主义正在抬头，全球化面临重大挑战，中方认为没有哪个国家能够在孤立中获得成功，也不认为有哪个机制能够取代世贸组织。他强调，“中国始终是经济全球化和多边贸易体制的坚定捍卫者。”
欧盟支持中国捍卫多边主义的立场，并对本届会议无法达成共识深表遗憾。“成员国付出了很多努力，但我们在世贸组织扮演的角色以及在世贸组织框架外进行的谈判现状等关键问题上仍存在分歧。”欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦表示，她呼吁“坚持和加强多边贸易体制的规则”。
报道称，美国目前的立场显然使欧盟深感被抛弃在了反对保护主义的战场上。西班牙贸易国务秘书庞塞拉在与西班牙媒体的见面会上直言不讳地表示：“美国这样一个欧盟的传统盟友正在重新考量多边主义的概念，并试图重新审视世贸组织规则，这无疑使前路困难重重，因为欧美曾是两台发动机，而今其中一台突然处于半停工状态。”
拉美国家也反对特朗普政府的立场。南方共同市场的四个成员国与哥伦比亚、智利、秘鲁、墨西哥等其他6个拉美国家共同发表声明，坚决支持多边主义。
报道称，另一方面，美国的转变也为中国扩大国际影响力提供了机遇。“中国多年来大力提倡多边主义和自由贸易，很显然，其他一些国家正在逐渐占据美国留出的空位，其中之一就是中国。当然，还有欧盟。”庞塞拉指出。
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