深港通推出一周年 深股通交易金额超过港股通

港媒称，5日，深港通推出已一周年。据报道，在这一年中，深股通的交易金额超过了港股通，国际投资者交易的深市股票金额超过了内地投资者交易的港股金额。
据香港《南华早报》网站12月5日报道，据香港证交所数据，在截至1日的一年中，香港投资者交易的深市股票金额为8750亿元人民币（约合1322.4亿美元），资本净流入为1485亿元人民币。同期内地投资者交易的香港股票金额为4759亿港元（约合609亿美元），净流入香港市场的资金为1115亿港元。
香港证券业协会主席张为国说：“自一年前推出以来，深港通运作顺利。这是一个成功的项目。”张为国解释说，港股通的交易金额低于深股通，是因为内地投资者还可以通过沪港通交易香港股票。
去年实施的深港通是在2014年实施沪港通之后推出的。
报道称，沪港通机制允许国际投资者通过香港中介购买上海市场和深圳市场上的股票，同时内地投资者可以通过内地交易商投资香港股票。
张为国说：“我们将乐见未来这一机制进一步扩大，将更多股票、基金及其他跨境交易产品包含在内。”
报道称，中国证券监督管理委员会副主席方星海说，深港通的成功使得A股市场对海外投资者更具吸引力，同时也为A股被纳入MSCI基准指数作出了贡献。
方星海说，证监会将进一步改善这一机制，为国内和海外投资者提供更多风险管理工具，进一步促进中国资本市场的国际化。
报道称，深圳证券交易所总经理王建军说，深港通促进了内地和香港两地投资者的全球资产配置，提高了深圳证券交易所上市公司的经营和财务标准。他还说，对于深圳证券交易所来说，下一步要做的事情是增加机制中所包含的交易所交易基金，优化假日交易安排，并不断改善跨境资本服务。
香港交易及结算所行政总裁李小加说，该所将继续与内地交易所和内地政府合作，改善这些机制，增加交易所交易基金和公债等更多产品。
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