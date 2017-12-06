英媒评出美洲亚太商校20强

基于教学质量和商学院的研究生项目覆盖广度，本报评出了新的美洲和亚太地区最佳20所商校。
本报根据2017年出炉的主要排名来判定学校的表现，这些排名是：工商管理硕士(MBA)排名、高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)排名、管理学硕士 (MiM)排名以及高级管理人员教育项目的最后两个排名。
沃顿商学院是美洲最好的商学院，紧随其后的是哥伦比亚大学商学院和麻省理工学院斯隆管理学院。隶属宾夕法尼亚大学的沃顿商学院没在任何单项排名中取得头名，但在所有项目的排名中都表现很好。
哈佛大学商学院和斯坦福大学管理学研究生院分別位于第七和第十位。
上海交通大学安泰经济与管理学院在亚太地区首次进行的商学院排名中取得头名，超过了地区对手中欧国际工商学院和新加坡国立大学商学院。
安泰是唯一一个在本报所有五项排名中都有名次的亚洲商学院。表现最好的方面是高管教育项目，在定制和公开录取的高管教育项目排名中分别排第一和第二。安泰的EMBA项目排名第三。
中欧国际工商学院也位于上海，这所国际性商学院在MBA和公开录取高管教育项目的排名中都位列第一。上海还有同济大学和大学，这两所中国内地大学的商学院也榜上有名。
北京大学光华管理学院的两个高管教育项目上榜，但总体上没能进入前20。同样位于北京的清华大学也没能进入前20，仅有其与英士国际商学院的EMBA双学位项目进入EMBA单项榜单。
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