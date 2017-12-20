iPhone X无法识别中国人脸？网友质疑苹果公司涉嫌歧视

美媒称，苹果公司两次为一名颜姓中国女子新买的iPhone X手机退款，因为它的人工智能面部识别技术无法区分她和她的一名中国同事。
据美国《新闻周刊》网站12月18日报道，中国东部南京市的颜女士对当地媒体的记者说，虽然自己亲手激活并设置了面部识别软件，但她的一名女同事却每次都能解锁她先后购买的两部iPhone X手机。
报道称，颜女士在发现这一设计缺陷后给苹果公司的官方技术支持打了电话，但对方并不相信她。后来她和同事一起去了最近的苹果店，向店员演示了这个问题。
报道称，店员认为是摄像头有问题，给颜女士办理了退货，而颜女士用退款又买了一部iPhone X手机。
报道称，但新手机还是出现了相同的问题，于是店员再次为她办理了退货。店员对颜女士说，这应该不是摄像头而是软件本身的问题。根据中国媒体报道，目前尚不清楚颜女士是否又购买了第三部iPhone X手机。
美国《新闻周刊》记者联系到苹果公司要求置评，但尚未收到回复。
一名推特用户对此发表评论，批评iPhone X“面容ID”功能的设计者“大概只在白人身上进行了测试”。
美媒称，另一名推特用户认为这个问题也可能发生在其他种族的人身上。他指出，苹果公司的“面容ID”是上个月发布的新款iPhone X手机中最令人期待的功能之一。以往的面部识别软件在识别非白人面孔时碰到了很多问题，但苹果公司非常确信自己的面容ID功能已经解决了这个小问题，以至于它曾在一份安全白皮书中写道：“人群中任意一个人看向您的iPhone X并使用面容ID解锁设备的概率大概为1/1000000（而Touch ID为1/50000）。”
报道称，此前已经发生过多起面部识别软件难以准确识别非白人面孔的事件。
报道举例说，谷歌相册曾在2015年把一对非洲裔美国朋友错标为大猩猩，而惠普公司的视频追踪软件在2009年出现了无法识别黑人面孔的情况。同一年，尼康相机软件对于一名东亚人的面孔总是错误地提示为“眨眼”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost