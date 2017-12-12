中国悄然出现“租赁父母”业务

在中国租赁男女朋友或租赁伴娘的业务已广为人知，不过现在当你无法忍受老师或情人见自己真正的父母时，“租赁父母”将提供服务。
“租赁父母”提供的替身服务从棘手的家长会到新女朋友或新男朋友与父母的第一次尴尬会面，他们认为自己可以帮忙避开潜在的社交灾难，至少暂时性地。
中国一家网站上的广告写道：“你有没有男女朋友想见你的父母，而你实际上并不希望他们会面？”
中国媒体称，这种服务的收费通常是一小时50元。这家媒体采访了一位对待该“职业”非常严肃的租赁父母。这名“假爸爸”说：“我是学心理学的。无论老师多么令人讨厌，我都不会生气。”租赁“假父母”的中国年轻人也在网络上发布信息。
—条信息称：“我需要租赁父母。只需要给我的老师打个电话。”
另外一条问道：“上海有没有租赁父母可以和我女朋友吃一顿饭？”
中国正在经历巨大的社会变革，不过大部分人依然相当保守。在中国，父母经常从一开始就参与孩子的恋爱，甚至在当代都市也是如此。
现在尚不清楚有多少“租赁父母”的帖子是真正有人寻求帮助，但是是中国租人进行一系列“个人服务”的生意很兴旺。
春节期间，很多单身者租赁男朋友或女朋友回家过年，以阻止父母亲戚提出恼人的问题。
在中国，还可以租赁伴娘，因为婚礼通常会失去控制，伴娘会受到骚扰。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost