韩国禁止比特币期货交易

据美国《商业内幕》网站报道，韩国监管机构已禁止当地金融公司参与比特币期货交易。
《韩国商报》（Business Korea）援引消息来源报道称，韩国金融服务委员会已发布指令，禁止证券公司参与比特币期货交易。
韩国政府对数字货币一直持强硬立场，今年较早时效仿中国禁止了初始代币发行（ICO）。
不过，比特币在韩国投资者当中仍然受到热捧。交易平台eToro的分析师马蒂-格林斯潘（Mati Greenspan）上周表示：“根据最近的估计，全球21%的比特币交易是用韩元进行的。”
格林斯潘称，靠近朝鲜可能是韩国人敢于冒险的原因之一。“在经历过政治危机、前总统朴槿惠下台以及目睹三星CEO因腐败罪名入狱后，他们对体制的信心正处于历史最低谷。”
比特币最初就是作为一种反建制货币而产生的，以超越政府的管控。
韩国监管机构并不是唯一对比特币期货感到担忧的。这种数字货币的波动性极大，每天20%的涨跌幅并非罕见。一些市场参与者担心比特币期货可能会给金融系统增加大量的无法量化的风险。
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