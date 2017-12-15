印度首艘鲉鱼级柴电潜艇服役 另有5艘在建可威慑敌国

《印度时报》网站12月13日报道称，“海上拒止”是传统柴电潜艇战斗的名称。它们的主要作用是拦截敌人的贸易和能源线路、封锁港口、击沉战舰，有时还用远程巡航导弹攻击陆地目标。
当然，配备携带核弹头的弹道导弹核潜艇关乎战略威慑，但过去几年中，印度海军老旧的、日益减少的常规水下作战武器一直是一个巨大的隐忧。
因此，当印度总理莫迪14日在孟买下令17年来的第一艘新型柴电潜艇开始服役时，对于风雨飘摇的印度海军来说，这将是一个值得纪念的日子。毕竟，这支军队之前只有13艘老旧的常规潜艇，而且只有一半可以随时投入使用。
这艘新型鲉鱼级潜艇水上排水量1565吨，以1967年12月印度从俄罗斯引进的首艘潜艇“虎鲨”号命名，接下来，在总投资2365.2亿卢比（1美元约合63卢比）的“75项目”框架下，还将有5艘鲉鱼级潜艇相继加入海军开始服役。目前，“75项目”正由马扎冈船坞公司与法国合作负责开发。
当然，在与法国造船企业DCNS的合同于2005年10月签署后，鲉鱼级潜艇项目在时间上已经严重滞后，在成本方面也已巨幅超支。
例如，“虎鲨”号潜艇原定于2012年前完工，另外5艘潜艇原定于2017年前完工。现在，第二艘潜艇“坎德里”号将在2018年中期完工，第三艘潜艇“卡兰杰”号将于2019年初完工。
一名军官说：“迟到总比不到好。‘虎鲨’号是印度迄今建造出的最强大平台，能够进行海战中的所有进攻性作战行动。”
该潜艇的速度为20节，配备了SM-39“飞鱼”潜射反舰导弹和重型线导鱼雷可攻击水面和水下目标。另一名军官说：“该潜艇具有极佳隐身能力，而且能够利用精确制导武器对敌人发动攻击。”
与此同时，海军也热切希望重新启动拖延已久的“印度75项目”，再建造6艘新的隐身潜艇，这些新型潜艇既具有对陆地进行攻击的导弹能力，又具有不依赖空气推进（AIP）的更持久的水下续航能力。印度海军参谋长苏尼尔·兰巴上将说：“我们希望能在2018年底之前开始这个项目。”
海军就这一估价超过6000亿卢比的项目发出最初的招标预告通知书，包括法国的DCNS公司、德国的造船企业蒂森克虏伯公司、俄罗斯国防产品出口公司红宝石设计局和瑞典的萨博考库姆公司在内的全球四大造船企业已就这一招标书做出回应。
根据“印度75项目”，将选定一个外国合作者在“战略伙伴关系”政策下与一家国内造船厂合作，在合同签订后7到8年的时间内生产出第一艘潜艇。
印度至少需要18艘柴电潜艇和6艘核攻击潜艇，以4艘配备远程弹道导弹的核潜艇为后盾，防范来自中国和巴基斯坦的双重威胁，并实现可靠的核威慑。
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