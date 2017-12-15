韩国"护肤大法"源自2700年前?美媒揭底:古代秘术还是整容手术

美国《纽约时报》网站12月11日发表韩裔美籍女作家洪又妮的文章《“韩式美容法”风靡全球背后的秘密》。全文如下：
我承认：我在用韩国蜗牛黏液面部精华液。据说它含有抗衰老成分。我对蜗牛是否看起来特别年轻没什么看法，但我的经验是，它们的排泄物确实对人类有用。除此之外，作为一个在韩国美容产品中长大的人，我觉得全世界对韩国的皮肤护理以及它现在著名的12步护肤法的突然痴迷有点滑稽。
西方媒体上的数十篇文章声称，韩国的美容创新比世界其他地方领先十年。所以……就美容而言，韩国现在是2027年？
还有更夸张的：“韩式美容法”——人们通常这样称呼它——不仅引领未来，而且是古老的。据至少三家英文网站称，韩国的护肤方式据说可以追溯到公元前700年的记载。如果2700年来，韩国人一直知道12步护肤法，我不清楚他们为什么要等到20世纪90年代才开始采用它。不过无所谓啦。
在过去六年里，韩国化妆品在美国从无到有，几乎成为主流。根据韩国贸易促进机构韩国贸易投资振兴公社的数据，从2014年到2016年，韩国向美国出口的美容产品增加了一倍多。2011年，全球化妆品连锁店丝芙兰开始销售韩国美容产品。其他零售连锁店也纷纷效仿，包括Urban Outfitters、Ulta和药品连锁店CVS，它们都在兜售含有菊花和人参等成分的产品。美国人是怎么开始将韩国视为美丽皮肤的伊甸园的呢？要知道仅在几十年前，美国人还觉得那里很穷，空气污染严重。
我从12岁到18岁一直住在首尔。1985年，我到韩国时，它还是一个发展中国家，当时它的经通胀修正人均GDP是现在的四分之一。它的成长之痛体现在它拙劣的商品上。
如今，韩国的美容产品有着精致的包装，闻起来就像高档水疗产品。但是在我小时候，韩国的润肤霜都是同样的手纸般的淡粉色，闻起来像佳丽牌车用香水。但凡有点本事的韩国人都使用法国和美国的化妆品（还有日本品牌资生堂）。当时，没人听说过还有12步护肤法这回事。
到了上世纪90年代初，一切都变了。韩国变富了。从汽车到CD播放机，所有产品的质量都提高了。然后，到了1998年，在亚洲金融危机的刺激下，韩国政府改变了经济战略，将重心从重工业和电子企业集团转向流行文化公司。韩国被重新塑造成一个“酷”的国家。
它的这种新的“酷”形象主要源于批量生产和出口的电影、电视和流行音乐。不过，韩国所有的产业都从中受益。韩国热门美容连锁店悦诗风吟和菲诗小铺都是在21世纪初创立的——也大约是在那个时候，我们第一次听说韩式三重净化。
直到不久前，韩国美容产品在西方还只是名气大，并不是很赚钱。对它来说，真正重要的是亚洲市场，尤其是中国。现在依然如此：根据韩国贸易投资振兴公社的数据，2016年，中国内地购买了约38%的韩国美容出口产品，香港购买了30%。
但地缘政治可能正在迫使韩国美容业转向西方。韩国一直在重新考虑其太过依赖中国的出口战略的不稳定性。中国还在制造业以及最近的流行文化和电视剧方面成为韩国的直接竞争对手。
但怎么解释韩国美容在西方大受欢迎呢？是重新燃起了对古代亚洲美容秘诀的东方主义信仰吗？营销中必然有这种声音。一家韩国化妆品的广告宣称其产品蕴含“源自亚洲智慧的韩国草药”。
还是因为容光焕发的韩国女性本身充当了韩国美容效果的活广告？若是如此，美国，你上当了：人参和济州岛火山水并非皮肤完美无瑕背后的全部原因。
过去几年，醉心于美容的韩国已经位列全球整容手术之都了。大约20%的韩国女性做过某种形式的整容手术。
然后就是保妥适（注射用A型肉毒毒素）。几家韩国新闻媒体今年报道的一项研究发现，21到45岁的韩国女性中，42%的人要么用过保妥适，要么注射过填充剂。
全球很多抗皱霜都含有视黄醇。这是一种维生素A衍生物，少量使用无害，但不能大量使用。一些韩国化妆品的视黄醇含量高达3.8%，大约是美国含量最高的同类产品的两倍。
是古老的美丽秘诀，还是异维A酸？韩国《中央日报》称，尽管存在产生严重的副作用风险，韩国医生仍会“随意”开以异维A酸为基础的痤疮药。
如果有“韩国美容秘密”这种东西，它们似乎应该相当于：在皮肤上投入大量时间、金钱和精力，你可能就会看到效果（只是不要向中国出口太多）。
但是别太把我的话当回事。我可是个把蜗牛黏液抹在脸上的人。
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