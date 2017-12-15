中国优先拨款发展高等教育 高校在世界排名突飞猛进

俄媒称，专家们分享了他们关于俄罗斯大学在学术排名中可能的“增长点”的愿景。在“今日俄罗斯”国际新闻通讯社举行的莫斯科-伦敦-明斯克-阿斯塔纳视频连线期间，中国高校联合会CCN俄罗斯代表处主任亚历山大·阿瓦基扬茨表示，俄罗斯可以借鉴中国的经验，高等教育优先拨款并在海外推进国家统一品牌。
据俄罗斯卫星网12月14日报道，阿瓦基扬茨介绍称，近七年来中国高校在世界排名中取得了重大突破。在所有知名研究中都出现了大量中国高校，例如，2010年QS世界大学排名中共有10所中国高校，而2017年中国高校的数量为39所。专家说：“中国掷重金发展高等教育，这是国家整体战略的一部分：2016年国家教育经费约为3.9万亿元，这相当于39万亿卢布。”
高校联合会俄罗斯代表处主任还表示，中国正在积极增加外国学生人数：2016年外国学生人数达44万人，2020年的目标为50万名外国学生。他认为，在许多方面是由于中国在国际市场上不是定位个别的大学，而是统一的国家品牌。专家强调说：“俄罗斯可以借鉴这一经验，集中力量推进统一的俄罗斯品牌和独特的国家优势。”
专家指出，另一个可能的“增长点”是大学与商界的合作，能够提高就业指数。
俄专家指出：“俄罗斯高校的特殊性在于有很多专业性很强的大学，在国际排名中它们很难与传统的知名学府竞争。”
报道认为，俄罗斯大学发展的重要方向与提升其国际竞争力相关。俄罗斯“5-100计划”项目于2013年5月开始实施，以支持俄罗斯高校发展，预计5所高校在2020年以前应进入全球百所大学排名。
俄罗斯联邦教育和科学部副部长柳德米拉·奥戈罗多娃在视频连线时表示，在2012-2017年间俄罗斯高校显著扩大了自己在世界主要排名中的存在，包括学科排名：2012年仅有15所高校进入排名，而2017年12月6日这一指数增加了2.5倍。目前，有40所俄罗斯高校在世界主要排名中占有一席之地。
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