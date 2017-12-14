林郑月娥首次赴京述职 报告新班子表现

港媒称，香港特首林郑月娥12月13日赴北京，开展她首次以特首身份进行的述职工作，一连三日的行程将主要安排在14日及15日两天，除与国家发展和改革委员会签署“一带一路”协议外，将向国家主席习近平、国务院总理李克强述职，并与国务院港澳事务办公室主任张晓明会晤。林郑表示，今届政府上任5个月以来“做了很多实际工作”，会向中央领导表达在社经、民生及政治等方面发展，包括青年工作、创新及科技发展，并会报告其班子的施政表现。
据香港《星岛日报》12月13日报道，据了解，林郑月娥抵京后14日将与张晓明会晤，15日向习近平及李克强述职。林郑12日出席行政会议前表示，今次述职行程主要在14日及15日，并特别提及会与发改委签署一份关于支持香港参与和助力“一带一路”建设的安排，故今次邀请政制及内地事务局局长聂德权随行上京，参与有关签署工作。
她形容该协议的性质类近《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，“都是一种安排，接着我们便可以按着这个安排具体落实一些相关工作”。
至于述职工作，林郑月娥表示，会借机会向中央领导全面介绍本届政府上任后在社会、经济、民生、政治等各方面的发展，她认为今届政府上任5个月以来“做了很多实际工作”，并指10月公布的首份施政报告内容“开展得相当不错”。
她又指出，自己上任后的建树，首先在青年工作方面，落实推出每年免息审查的3万港元（1港元约合0.85元人民币——本网注）津贴予中学毕业生选读自资院校，以及由政务司司长公布关于青年工作共享空间的措施等。其次为力推创新及科技发展，由她担任主席的创新及科技督导委员会上星期已召开首次会议。
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