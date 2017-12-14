中国“慰安妇”讲述日军暴行：“这是一场永不休止的噩梦”

港媒称，在距南京大屠杀80周年纪念日的12个月前，南京的一名研究者发现了两名之前不被人知的中国“慰安妇”幸存者。
据香港《南华早报》网站12月13日报道，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的研究人员刘广建（音）在为建成两年、政府运营的南京“慰安妇”主题纪念馆进行“慰安妇”的研究工作，他称，中国只有15名“慰安妇”的幸存者健在，她们是最后一批在中国公开作证的“慰安妇”，去年他在海南寻访了其中7位，有两人在此后去世。两名新发现的幸存者去年站出来证实自己在日军“慰安妇”场所经历的苦痛，一个人来自湖南，另一人来自浙江，这些妇女甚至不知道自己是“慰安妇”，她们与人讲述自己的苦难后人们把她们的故事转述给研究者，经过专家的鉴定被确认为“慰安妇”。
一名36年前公开作证的“慰安妇”幸存者叫何月莲（音），今天距离她在日军“慰安所”的恐怖经历已经过去74年，她今年89岁。1943年，日军侵占洗劫了她在山西武乡县的村庄，两名士兵强奸了年仅15岁的她并虐杀多名男子，继而围堵了何月莲和6名女子并强迫她们做“慰安妇”。
“我（因被强奸）流血不止，但这没有让日军士兵停止强奸和虐待，”她说着，粗糙的脸上扭曲出愤怒的表情，“我非常痛苦，这让我失去了一切，我那时很纯洁，不懂性，这是一场永不休止的噩梦。”
何月莲说，她绝不会停止为自己遭受的苦难要求道歉和赔偿，“我记得所有日军对我们犯下的暴行，日本政府难道不应当承担犯下这些罪行无法逃避的责任吗？我们是正常的女人却变成残疾。我们等待日本人偿还这笔债务。”
被问及为何要等被强迫做“慰安妇”38年后才公之于众，她说，“这太羞耻了，我没法讲述。”她表示，长久的沉默也令她痛苦，还有其他曾经做过“慰安妇”的妇女将把她们的秘密带入坟墓。
刘广建称，日军的“慰安妇”制度惨无人道，带给这些女性残酷的伤害，“尤其对‘慰安妇’幸存者来说，这是双重创伤，战后她们还要面对家人、朋友和邻居的评说，生活在保守的文化和环境里，（幸存者）承受着巨大的压力和创伤。”
何月莲的女婿白增发（音）表示，她的创伤“非常深重”，“每次想到那些经历，她就会大叫‘出去！出去！’有时候她甚至不知道自己在叫喊。”
何月莲1981年公开作证时也对她当时15岁的女儿程爱先（音）讲述了自己战争时代的创伤，白增发和程爱先表示，他们发誓要在“何月莲离开人世”后继续为她讨回公道。
程爱先说：“我感到悲痛和愤怒，因为性奴役的终身影响，她的身体很不好，她的痛苦就是我们的痛苦，甚至到现在我还愤怒，我要求获得公正。我将坚持为母亲伸张正义，我不能停止，日本人必须直接向我母亲和所有上了年纪的‘慰安妇’道歉。”
7年前，何月莲从“慰安所”遭奴役后首次见到了一些日本人，一个名叫“彩虹桥”的日本基督教和解组织多次访问“慰安妇”幸存者和家人，并就她们在日本军队中的遭遇道歉。“彩虹桥”的负责人之一长谷川朋子说，她在聆听一位前日军士兵对第一个公开自己做“慰安妇”经历的中国女性万爱花的支持后受到了启发。
长谷川朋子说，她希望这一团队的和解工作可以帮助揭开历史真相并疗愈中国、日本和韩国军事奴役幸存者以及她们的后代和未来几代人，“虽然年轻的中国人没有经历过战争，但他们仍恨日本人”。
何月莲、程爱先和白增发表示，这一道歉改变了他们对普通日本人的看法，“我们痛哭因为我们在愤恨日本人对我们母亲所造成的创伤前被这些日本人的道歉所感动，”程爱先说，“这种感觉非常复杂，我真的憎恨日本士兵和他们的暴行，但是我们不再憎恨普通日本人了。”
香港中文大学的法学教授布赖恩·德鲁任说：“与德国不同，日本从来没有真正接受自己的过去，日本还没有公开承认数十万‘慰安妇’在第二次世界大战前和大战期间被日本皇军强奸。”
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