美国领涨！英媒称2018全球军费将创冷战后新高

英国《每日电讯报》网站12月18日发表该报行业版编辑艾伦·托维的文章《全球军费预算将创冷战以来新高》称，不断加剧的全球紧张局势意味着防务开支将达到自上世纪80年代冷战高峰期以来的最高水平。
IHS马基特公司旗下简氏信息集团的防务分析人士为该报独家提供的数据显示，明年的全球军费开支将达到1.67万亿美元，超过2010年达到的上一个高点1.63万亿美元。
有关冷战最激烈时期苏联防务开支的数据很少，不过简氏信息集团的专家认为，80年代中后期的全球防务开支比当前水平高出10%至20%。
在美国的推动下，预计2018年全球总支出将比去年增长3.3%。美国是世界上军费排名第一的国家，占全球防务预算的40%。
预计美国军队将从军费增长中获益。在特朗普总统领导下，美国军费在2018年将增长4.7%，达到6733亿美元。
英国——世界上防务开支排名第四的国家——军费预算预计在2018年将增长1.2%，达到518亿美元。
这一水平被认为足以满足英国到2025/26年的1780亿英镑军备计划所需的资金，为英国军队配备新的国产航母和潜艇等装备，并从美国购买P-8侦察机、“阿帕奇”直升机和F-35战斗机。不过，简氏信息集团首席分析师费内拉·麦格蒂警告说，英镑自脱欧公投以来的贬值和英国经济增长预期的下调意味着上述开支计划现在存在疑问。
简氏信息集团的研究报告还强调，西欧国家的防务开支在经历长期衰退之后将趋于稳定，预计该地区的防务开支在2018年将增长1.3%。
在2014年普京吞并克里米亚后，对于日益咄咄逼人的俄罗斯的担忧使东欧成为防务开支增长最快的地区。
按照实际价值计算，2018年波罗的海地区的军事开支将比2014年翻一番。
然而，俄罗斯的防务开支预计在2018年将连续第二年下降，减少至431亿美元，排在沙特阿拉伯之后位列全球第六。
预计军费排在第二和第三位的国家是中国和印度，分别为2033亿美元和548亿美元。
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