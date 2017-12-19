美华盛顿州火车脱轨致6死77伤 铁轨控制系统未激活

综合外媒报道，当地时间12月18日早上，美国全国铁路客运公司的一列火车在华盛顿州杜邦环岛（DuPont）附近发生脱轨事故，造成一节车厢掉落在5号州际公路上。目前，已有6人在事件中死亡，77人被送往医院接受治疗。
据英国《每日邮报》报道，这列美铁501火车18日早上6点从西雅图出发开往波特兰。7点40分左右，该列车在通过杜邦环岛的一座高架桥时发生脱轨事故。当时列车的时速为81.1英里/小时（约合130.5公里/小时），几乎接近其最高时速。
报道称，事故发生时，列车上共有78名乘客和7名列车人员。事故造成至少6人死亡、77人受伤被送往医院，其中2人情况危急、11人伤势严重。当地医院表示，很多被救人员都在接受紧急手术。
此外，美国国家运输安全委员会（NTSB）将派遣20人组成的调查小组就列车脱轨事件展开调查。交通运输分析师玛丽·夏沃认为高架桥前的一处大弯可能是造成列车脱轨的原因，火车当时马上将要通过弯道或者正在转弯。
国家运输安全委员会18日下午就脱轨事件召开记者会，发言人贝拉·丁扎尔（Bella Dinh-Zarr）表示，委员会已经将此事列为“重大意外”，调查人员将前往现场展开调查，目前尚不能判断脱轨是否与超速有关。
皮尔斯县警长办公室方面当天下午也表示，列车的14节车厢中有13节脱轨，其中一节掉落在高架桥下的公路上，砸到了5辆轿车和2辆小卡车，有数位汽车司机受伤，但无人死亡。
另据美国有线电视新闻网（CNN）的消息，全国铁路客运公司主席兼总裁理查德·安德森透露说，事故发生时，铁轨的列车控制系统没有被激活。该系统可在列车行驶速度过快或可能出轨或发生事故时，自动减速并最终使列车停止运行。
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