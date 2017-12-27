税改或助美元明年强势开局 华尔街上调美经济增长预期

美媒称，美国税改中的一项内容料将引发一波美国企业海外资金汇回潮，该趋势可能在明年年初提振美元并对金融市场产生全面影响。
据美国《华尔街日报》网站12月26日报道，美国共和党税改方案中有一项规定是对美国企业海外利润和现金汇回实施一次性低税率优惠。根据一项估测，美国企业可能会利用这一税收优惠将多达4000亿美元资金汇回国内。而美国企业将海外资金汇回通常需要出售外币资产并买入以美元计价的资产，此举有望提振美元。
预测美元走势对投资者和企业来说都非常重要。过去几年美元持续攀升，导致美国跨国公司的利润承压，并且令美国出口商的海外竞争力下降。此外，美元走势还会影响到原油、铜和黄金等以美元计价的原材料价格。
一些分析人士称，随着其他发达国家开始收紧货币政策，美元这一波上扬可能标志着其近七年的牛市终于见顶。很多人认为，全球会有更多央行步美国后尘，在2018年开始解除“后金融危机时代”近10年的刺激措施。随着全球各央行开启利率正常化进程，美元在某些投资者眼中的吸引力可能会下降；过去这些年，由于美国资产的收益率较其他发达国家资产的收益率更高，这些投资者一直是美国资产的买家。
根据过去几周公布的预测，美国银行美林金融管理部、法国巴黎银行和加拿大皇家银行资本市场公司均认为，美元在2018年将强势开局。但只有加拿大皇家银行资本市场公司的分析师预计美元年初的涨幅能保持到年底。
据估计美国公司在海外存放了逾1万亿美元资金，至于在新税法下有多少会汇回美国以及当中有多少已兑换成美元，分析人士意见不一。这导致税改对美元的影响难以衡量，或者说，汇回海外资金对美国经济的影响难以衡量。
美国银行美林金融管理部估计，这一次，美国企业海外资金汇回总额可能在2000亿至4000亿美元之间。这家机构预计，2018年第一季度，欧元对美元汇率将降至1∶1.1。这一汇率22日为1∶1.1862。
另据美国《华尔街日报》网站12月26日报道，华尔街经济学家开始上调对未来两年美国经济增长的预期，原因是减税措施获得通过，政府支出也将增加。
野村证券首席美国经济学家刘易斯·亚历山大称，减税与增加支出的叠加料将在2018年为美国国内生产总值（GDP）增幅贡献大约0.7个百分点，在2019年贡献0.2个百分点。他预计，明年的0.7个百分点中可能有一半来自政府支出的增长。
亚历山大称，野村证券之所以对美国2018年增长前景感到相对乐观，其中一个原因是这次在经济周期尾声推出的财政刺激措施规模巨大，史无前例。他表示，与已经被消化的减税因素不同，联邦支出前景的变化尚未充分反映在市场走势中。
不过，野村预计2019年之后财政刺激措施将拖累经济增速，因为这类措施将会拉升短期和长期利率。
上周，高盛经济学家将其对2018年和2019年美国经济增速的预期分别上调0.3和0.2个百分点，至2.6%和1.7%。他们预计，需求上升（主要来自消费的增加）将刺激就业增长，推动失业率在明年降至3.5%，而早些时候的预期为3.7%。2019年失业率预期也从早些时候的3.5%调降至3.3%。今年11月份美国失业率为4.1%。上一次失业率降至3.3%还是在1952年。
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