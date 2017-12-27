新加坡女模K歌飙高音离世 因唱了周杰伦这首歌

近日，新加坡一名女模特和朋友到KTV聚会，疑因唱歌时飙高音，引发头疼及身体发麻。她在紧急送院后陷入昏迷，但仅仅过了三天就骤然离世。
据“东森新闻云”报道，死者名叫黄嘉敏（Karen Stella Wong，28岁），在模特界小有名气的车模和展会模特。悲剧发生后，知情人士透露，黄嘉敏当时所唱的歌曲是周杰伦的出道名曲《龙卷风》。
知情人士指出，“她本来在唱周杰伦的《龙卷风》，飙高音时，突然喊头疼，朋友问要不要去医院，之后就开车送她就医。”入院后，黄嘉敏便陷入昏迷，家人和朋友都到医院探望，许多好友、粉丝也在网络上贴文祈福，希望她早日康复。但黄嘉敏并没有醒来，而是在3天后过世。据悉，死者遗体停柩在新加坡实龙岗3道一带组屋底层，近百人出席悼念追思，遗体于上周三（20日）出殡火化。
黄嘉敏的母亲在脸书悲痛上表示，“如果这个圣诞节，能听到我宝贝女儿的声音，看到你的笑容，是我最大的愿望。”黄嘉敏的父亲则指出，女儿死亡证书上所记录的死因是脑溢血，但她的身体平时没什么问题，只是偶尔会头痛，“看见那么多人来为她祈福，我非常欣慰，也决定将她的肾脏和肝脏捐出，移植手术已经完成了，有3人受益。”
女模特所唱的歌曲《龙卷风》，是周杰伦第一张专辑《Jay》的第9首歌，由徐若瑄作词，周杰伦作曲。（海外网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost