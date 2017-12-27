新加坡滨海湾跨年倒计时 部分道路将封闭

为了迎合2018年滨海湾跨年倒数活动，部分中心商务区（CBD）的道路将暂时封锁。
以下是周日晚上到周一早上被影响的道路：
警方在发布的文告中表示，在道路封锁阶段，停在被封锁道路旁的建筑里的汽车将无法驾驶离开。
警方还提醒驾驶人不要在道路外围停车，或把车停靠在滨海高速公路和东海岸公园大道看烟火。
“我们会采取行动制裁违例司机，并拖走造成妨碍的停靠车辆。”警方附加到。
此外，公众不可以聚集在滨海桥的人行道上，或是双螺旋桥旁的贝弗兰道。薛尔思桥的人行道也会从星期天晚上5点到次日凌晨2点向行人关闭。
预计会有35万多人来参加此次新加坡最盛大的新年倒数活动。
为了预防拥挤，警方和辅警将共同管控进入滨海湾附近商场的人流量。
此外，安检人员还可能会进行随身行李的检查。
警方还建议民众保持警惕，不让猥亵者有机会下手。
警方表示，由于人流量过大，活动后的人流疏散很可能会较慢。
“为了进行安全而有秩序的疏散，人群控制栅栏和指路标志都将被设立…由于会有交通拥堵和耽搁，我们非常希望公众可以全力配合。”警方说。
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