乘胜追击斩草除根！美军称IS残部已不足3000人

据路透社12月5日报道称，美国领导的打击“伊斯兰国”极端组织国际联盟估算，这个恐怖组织目前在伊拉克和叙利亚剩下的武装分子不足3000人。
报道称，“伊斯兰国”组织今年在叙利亚和伊拉克已经衰落，失去了摩苏尔、拉卡以及其他大片大片地盘。
美国陆军的瑞安·狄龙上校在社交网络上发文说：“目前估计，极端组织剩下的武装分子不到3000人。它们仍然算是威胁，不过，我们会继续帮助合作力量击败他们。”
狄龙是在一个在线问答活动中说这番话的。他在问答活动中还说，以美国为首的联军已经为伊拉克安全部队训练了12.5万人，其中2.2万人属于库尔德武装。
在被问到美国是否打算在伊拉克和叙利亚建立永久军事基地时，狄龙说，美军没有这样的计划。他在社交网络上回答说：“伊拉克政府清楚有多少联军在这里帮助打击极端组织，以及他们都分布在哪里；所有军事基地都由伊拉克政府领导。”
美国领导的联军在与伊拉克政府军领导人会晤后发表声明说，联军将开始转变工作重点，由收复领土向巩固战果过渡。
报道称，联军负责战略支援任务的副司令费利克斯·格德尼少将说：“我们会继续以提供训练、装备、顾问和协助的形式，支援我们的伊拉克伙伴，打击‘伊斯兰国’组织。”
他说：“下一阶段的重点是实现长治久安，同时培养伊拉克的可持续性和自立能力。”
声明说，联军“解放了450多万伊拉克人，收复了5.22万平方公里的土地”。尽管如此，联军仍然因为在支援当地军队的过程中实施空袭造成大量平民伤亡而饱受抨击。
英媒称，联军表示，从2014年8月到2017年10月，联军实施的打击无意中造成至少801名平民死亡，这远远低于众多监督组织提供的数字。
据空中战争跟踪组织说，联军的空袭至少造成5961名平民的死亡。
联军说，他们为避免平民伤亡不遗余力，目前还在审核伊拉克、叙利亚空袭造成的695份伤亡报告。
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