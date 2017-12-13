日本调查磁悬浮项目投标操纵案 项目金额790亿美元

美媒称，日本检方正在调查日本最大的两家工程公司小林产业公司和鹿岛建设公司，它们涉嫌在一项耗资790亿美元的磁悬浮铁路网建设中存在不当行为。
据彭博新闻社网站12月11日报道，在当地媒体报道当局正在调查与东海旅客铁道株式会社磁悬浮项目相关的操纵投标事宜后，小林产业公司在一项声明中说，检方8日突然查抄了其办公室，怀疑其利用欺诈信息妨碍业务。
鹿岛建设公司发言人藤边淳司（音）说，该公司员工也在接受东京地方检察厅的询问，此前该公司曾因参与该铁路线的合同而受到询问。
报道称，这一丑闻是东海旅客铁道株式会社9万亿日元（约合790亿美元）高铁项目面临的最新问题。这一磁悬浮项目计划于2027年完成第一阶段工程，2045年全线贯通后将把日本两大城市东京和大阪连接起来。
据东海旅客铁道株式会社发言人似野新谷（音）说，小林产业公司在2016年获得了该项目的四个建设合同。受到调查的合同包括建设名古屋一处设施的紧急出口（预计2019年9月完工）。似野新谷说，东海旅客铁道株式会社不知道竞标过程中存在不当行为。他还说，该公司将要求被调查的公司做出解释。
2015年，东海旅客铁道株式会社的磁悬浮列车创下了时速603公里的纪录。该株式会社没有说调查是否会影响建设计划。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost