澳大利亚总理否认自己“反华”：我还有个中国儿媳妇

英媒称，特恩布尔宣称，身为澳大利亚总理，还有一个中国儿媳，自己不可能反华。他还说，任何相反的暗示都是“离谱和荒谬的”。
据英国《卫报》网站12月11日报道，在澳大利亚广播公司11日晚间的“问与答”节目中，特恩布尔做出好斗的表现，驳斥了澳大利亚情报机构有可能泄露了工党参议员萨姆·达斯蒂亚里和中国商人私人谈话细节的说法，声称就反对中国对澳大利亚的干预而言，澳大利亚有权维护本国的主权利益。
特恩布尔还通过强调自己的家庭关系宣称他不可能反华（他的儿子会讲普通话，儿媳在中国出生）。他坚称，所有澳大利亚人，“不管他们是否有中国背景，都会期待他们的领导人维护澳大利亚的利益”。
他说：“我要说，我、我的政府或者澳大利亚总体上反华的说法很离谱——绝对离谱。”
报道称，特恩布尔还利用参加节目的机会继续向萨姆·达斯蒂亚里施加政治压力。此前两名工党前座议员11日公开表示，这名有冲突倾向的参议员有必要重新考虑他在议会的职位。目前工党资深人士私下里承认，他的政治生涯十有八九要结束了。
另据路透社12月12日报道，澳大利亚知名反对党参议员萨姆·达斯蒂亚里12日表示将辞去议员职务。此前有一系列指控称他与澳大利亚支持中国人的利益集团有关联。
报道称，堪培拉上周宣布将禁止外国政治献金，作为旨在防止外来势力影响国内政治的严厉打击措施的一部分。自那以来，澳大利亚与中国的关系变得紧张起来。
报道称，澳大利亚总理特恩布尔在宣布禁令时特别提到中国，引用“有关中国影响力的令人不安的报道”。
中国予以反击，《人民日报》称有关中国干预的媒体报道是“种族歧视”和“偏执症”。
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