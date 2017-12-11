美上将炒作中俄反卫星武器“威胁” 俄专家：美军又缺钱了

俄媒称，近日，一条耸人听闻的消息传遍了全世界：据说，中国和俄罗斯正在研制能直接在轨道上摧毁美国卫星的超级武器。
据俄罗斯《论据与事实》周报12月6日报道，传出此消息的是一位重量级人物——美军战略司令部司令、四星上将约翰·海滕。他抱怨道：“中俄一直在制造和测试能在地球控制太空的武器，它们甚至对此不加掩饰。”这位将军指的是干扰武器和激光武器。他指出，中俄制造这些武器“是在挑战美国及其盟友并改变世界力量平衡”。
为什么不呢？国际太空法只是部分确立了宇宙空间的非军事化机制（完全禁止月球和其他天体的军事化）。比如，1967年的《外层空间条约》禁止在地球周围部署核武器、化学武器和生物武器。也就是说，其他都可以。
事实上，美国将军并没有揭自己的底。中国、俄罗斯和美国都在积极研制反卫星武器。这不是从昨天开始的。苏联早在上世纪60年代就提出这个话题，当时的认识是：在不久的将来，通信、侦察和导弹预警都少不了卫星。最初的“卫星杀手”很简单，就是装着铅弹和火药的卫星。只要在卫星外壳上打出一些小孔，就能让它失灵。
俄罗斯战略评估和预测中心主任谢尔盖·格里尼亚耶夫说：“甚至可以不要火药。因为太空物体的运动速度很快。第一宇宙速度已经超过每秒7公里。只要把一车铅砂洒向敌军卫星群，它们的破坏力就堪比真正的子弹。这是在太空激光和‘基于新物理规律研制的武器’出现之前研究人员想到第一个办法。其次是使用摧毁空中目标的成熟技术。苏联军工业的骄傲——米格-31截击战斗机起初的用途之一就是反卫星，其设计武器包括能打到低轨目标的巡航导弹。”
报道称，美国的反卫星思想也没有原地踏步。今年夏天，X-37轨道试验飞行器完成了第五次太空飞行。这种长8.9米、翼展4.5米的飞行器正是用于搜索和摧毁敌方轨道目标。已经列装的“宙斯盾”海基反导系统也有巨大的反卫星潜力。海滕讲话的背后意思或许是让国家为这方面的新项目拨款。要知道，当军方想要为各种新研究项目争取预算资金时，安全就会不太多了。
报道认为，还有可能海滕将军想抓住新时髦的尾巴。对付长期使用的卫星很大程度上已经是昨天的事。航天技术的发展让卫星变得更便宜。格里尼亚耶夫表示，现在可以用3D打印的碳塑料火箭向近太空发射任意数量的廉价卫星。它们只围绕地球飞几圈，在完成侦察或通信任务后就坠入稠密大气层烧掉。一切发生得如此迅速，敌人甚至来不及察觉。同时，这种长6-10米的火箭可以在牵引车上直接发射，不需要运到拜科努尔或卡纳维拉尔角航天发射场。这不失为一种“反反卫星武器”。而为了对付它，海滕将军恐怕很快又要伸手要钱了。
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