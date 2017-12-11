“路”字当选2017马来西亚年度汉字

由马来西亚汉文化中心和中华大会堂总会联合举办的“2017马来西亚年度汉字”评选10日在吉隆坡揭晓，第一次入围十大候选汉字的“路”字当选2017年度汉字。
据组委会介绍，今年共收到有效投票28887张，这一数字比去年增加了52%。经过统计，“路”字以30.45%的得票率险胜“累”字（28.9%），当选年度汉字。
排在第三到第五位的汉字分别是“忧”（8.24%）、“税”（7.75%）和“等”（4.74%）。“选”“一”“金”“乱”“恐”则依次位居2017马来西亚年度十大汉字后五位。
马来西亚中华大会堂总会会长方天兴在揭晓仪式上表示，今年选出的马来西亚年度十大汉字，十分形象地表达了马来西亚人民的心声，具有很强的代表性和概括性。马来西亚今年有新地铁线路开通、东海岸铁路开建，还有即将开始招标的马新高铁，这些本身是“路”，也得益于“一带一路”倡议的推动。而“路”字的当选，既说明了“一带一路”在马来西亚深入人心，更表达了民众对于走上未来更光明之路的期盼。
马来西亚汉文化中心主席吴恒灿说，中华文化中的汉字文化历史悠久，博大精深。主办方连续七年推出年度汉字评选活动，不仅能总结一年来马来西亚发生的大事小情，更能推广汉字文化，这对于中华文化在海外的传播非常有意义。
马来西亚年度汉字评选活动开始于2011年，是全球7个举办年度汉字评选活动的国家和地区之一。（新华网）
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