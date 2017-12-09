朝韩军事战略“明攻暗防”

据俄罗斯战略研究所网站12月6日报道称，近年来，朝鲜领导层意识到行政指令模式的危机，同时试图扩大出口产品生产并提高企业的经营自主性。在这种情况下，可以说，朝鲜正在从传统的“先军”政策向更加平衡的路线转变。
俄媒报道称，近年来，朝鲜开始仿效中国人民解放军上世纪90年代的改革，兼顾经济合理性和作战效能。但军队依然在国民经济中发挥着巨大作用。
报道称，朝鲜的众多火炮，包括远程火炮，可有效对付敌人的作战编队和后方设施，并对非军事目标实施非对等打击。同时，空军和海军在朝鲜人民军中的地位不断下降，因为这2个军种无法确保与潜在敌人实力均等。海空军更多是援助地面部队的辅助力量。
另据英国《简氏防务周刊》网站12月6日报道称，韩国国防部宣布，2018年将获得42.25万亿韩元（约合385亿美元）预算。
报道称，韩国国防部称，由国民大会批准的国防预算比2016年增长了7%，是自2009年以来最大增幅。2018年国防预算比国民大会议员提出修改案后政府最初提出的预算增加了404亿韩元。该部还说，自延坪岛事件后，国防预算自2011年以来没有出现如此增幅。
报道称，韩国国防部称，增加的大部分预算将用于加快韩国“三轴”防御体系发展。这一体系最初计划在21世纪20年代末完成，但韩国现在要求在21世纪20年代初交付。该系统以发展和获取一系列提供全面防御和威慑系统能力为特点。
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