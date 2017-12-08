究竟能不能拿住宅开民宿啦？新加坡政府征求百姓意见

新加坡讯，新加坡政府今天表示，打算很快征求老百姓的意见，看能不能建立一个开民宿的管理框架。之前，新加坡政府将两名用住宅经营民宿的房地产代理控上了法庭。
新加坡的法律规定，住宅不能进行短期租赁，但有些屋主在共享经济的热潮中，按捺不住，将住宅用作民宿。但一些邻居则认为，住宅用作民宿，往来陌生人太多，引发安全方面的忧虑。
新加坡政府这次征求意见，是要寻求这两方面的平衡。
新加坡市区重建局表示，当局将评估一些地点的短期租赁，并考虑安全性，确保这不会对居民区有负面的影响。
因此，这项公共咨询活动，将寻求民众的反应，以建立短期租赁的框架。
这个星期，新加坡当局控告两名男子透过民宿平台爱彼迎，即Airbnb，非法短期出租物业，是当地相关法例在今年6月生效后首宗案例。
该法例列明，出租、转租、或收取租金后共享住宅物业，租赁期少于3个月而未获当局批准，即属违法。新例令当地大部分爱彼迎民宿，变成非法经营。
两名被告都报称是物业代理，据报打算认罪，他们面临最高每项控状20万新加坡元罚款。爱彼迎不评论案件，强调会与当地政府共同探讨民宿服务的发展方向。
在爱彼迎的网上租房平台，可选择来自全球191个国家共4百万个房间，新加坡有8000个，去年接待33万名旅客。
新加坡市区重建局说，这次公共咨询活动，将涵盖各主要的利益相关者，如住屋共享平台的代表、居民团体和其他住宿业者，确保这个管理框架是积极的，能解决所有各方的关切，其中包括居民和行业人士。
市区重建局2015年和2016年调查了985起非法短期出租的案子，今年前11个月调查了750个案子。
大多数情况下，当局要求屋主遵守条例，停止非法使用住宅。
今天，Airbnb说，新加坡现有的条例是站不住脚的，并不反映新加坡人今天旅行或使用家园的方式。
新加坡法律规定，私人住宅最少出租期为三个月。对于要住三个月以内的人士，可住旅馆或服务式公寓。
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