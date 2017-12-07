3型隐身战机齐聚半岛 美军B-1B轰炸机抵韩演练投弹

据韩联社12月6日报道称，据韩国联合参谋本部6日表示，部署在关岛安德森空军基地的美军B-1B轰炸机编队当天飞临半岛，参加了韩美联合轰炸演习。
报道称，韩美正在进行年度大规模联合空中演习“警惕王牌”。飞临半岛的一架B-1B同参演的美军2架F-22、2架F-35A、2架F-35B、2架F-16及韩军2架F-15K、2架KF-16进行了投弹演习。这是B-1B和F-22同时现身半岛上空参加轰炸演习。
据悉，B-1B轰炸机从韩国东部海域飞临半岛，在江原道一射击场上空实施投弹演习，再从东部海域上空返回。联合参谋本部表示，此次演习在“警惕王牌”期间进行，是旨在增强延伸威慑执行能力的例行演习。
4日启动的“警惕王牌”有韩美空军约230架飞机参加，仅美军隐形战机就达24架。
报道称，B-1B有“死亡天鹅”之称，与B-52、B-2并称美军3大战略轰炸机，具备“地毯式轰炸”能力，破坏力强，最大载重居3大战机之首。B-1B单次可携带并投掷大量炸弹。B-1B最高时速为2.5马赫，高于B-52和B-2，从关岛基地起飞2个小时后即可抵达半岛参与作战，可高速甩开战斗机并投掷大量炸弹。
另据路透社12月6日报道称，韩国军方说，一架美军B-1B“枪骑兵”轰炸机周三飞越朝鲜半岛上空，这是本周在韩国举行的大规模联合空中演习的一部分。
报道称，这架轰炸机是从关岛起飞的，它与美军的F-22和F-35隐形战机一起参加了与韩国的联合演习。
据美国“侦察勇士”网站12月5日报道称，空军官员说，空军正计划未来几周在太平洋地区动用F-35A战斗机展示武力，目前已有12架F-35A战斗机部署到日本。
报道表示，虽然空军官员形容此举是一次常规部署，并称之为“战区安全方案”。他们正准备在即将举行的一系列演习中展示F-35A的实力、技术和战备状态。
报道称，太平洋空军司令部目前正在敲定F-35A参加多个多国协同训练的计划。毫无疑问，这些训练试图展示一旦接受命令，空军在朝鲜半岛上空利用隐形飞机的协同攻击能力。
太平洋空军司令部的官员在一份声明中说，目前驻扎在日本嘉手纳空军基地的12架F-35A战机是从犹他州希尔空军基地的第34战斗机中队派出的。
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